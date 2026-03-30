Lisa se convierte en la primera artista de K-Pop en tener una residencia en Las Vegas

Fotografía de archivo del 14 de febrero de 2025 donde aparece la cantante y actriz tailandesa Lalisa Manobal, conocida como la estrella del K-pop Lisa de Blackpink, posando durante el estreno de la tercera temporada de la serie de televisión 'The White Lotus' en Bangkok (Tailandia).

MIAMI.- La cantante y rapera tailandesa Lisa anunció su debut como artista residente en Las Vegas . La información la compartió la propia artista en redes sociales. Este hito la convierte en la primera estrella de K-Pop en tener un espectáculo permanente en la Ciudad de las Luces.

"Vegas, ¿estás lista? VIVA LA LISA llega en noviembre de 2026‍", escribió Lalisa Manobal, nombre de pila de la artista, en una publicación en Instagram en la que posa sosteniendo un manguito marrón, en topless, shorts y medias negras.

La intérprete de ofrecerá una serie limitada de conciertos en fechas selectas. Los fanáticos podrán adquirir las entradas en preventa el miércoles 22 de abril a las 10:00 a.m. (hora del Pacífico); mientras que la venta de boletos comenzará el jueves 23 de abril a las 10:00 a.m. (hora del Pacífico) en ticketmaster.com.

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Los espectáculos de Lisa llega tras el éxito del álbum debut como solista Alter Ego, el cual lanzó en 2025 y debutó en el número 1 de la lista Top Album Sales y en el Top 10 del Billboard 200.

"Al principio, estaba asustada y nerviosa porque nunca había venido aquí a hacer mis propias cosas. Y ahora me estoy divirtiendo. Cuando salieron mis sencillos, la reacción de los fans me está ayudando a sanar. Es como decir: '¡Oh, Dios mío! ¡Sí, hice un gran trabajo!'", dijo a Billboard.

Lisa saltó a la fama como rapera del grupo de K-pop BLACKPINK, con quien estuvo de gira hasta enero.

Fechas

DIARIO LAS AMÉRICAS presenta la lista completa de las fechas confirmadas para la residencia VIVA LA LISA.

Viernes, 13 de noviembre - El Coliseo en Caesars Palace

Sábado, 14 de noviembre - El Coliseo en Caesars Palace

Viernes, 27 de noviembre - El Coliseo en Caesars Palace

Sábado, 28 de noviembre - El Coliseo en Caesars Palace