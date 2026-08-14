viernes 14  de  agosto 2026
MÚSICA

Marc Anthony, Elvis Crespo y Greeicy, primeros artistas confirmados para Premios Juventud

La gala de la música y el entretenimiento latino saldrá de América por primera vez en veintitrés años, resaltó este viernes la organización en un comunicado

Marc Anthony.&nbsp;

Marc Anthony. 

Cortesía/H+M Communications
La cantante y actriz colombiana Greeicy.

La cantante y actriz colombiana Greeicy.

Cortesía/Andrea Ramírez Press
El cantante Elvis Crespo.&nbsp;

El cantante Elvis Crespo. 

Cortesía/ Nevarez PR

MÁLAGA.- Marc Anthony, Elvis Crespo, Greeicy, Farruko, Ana Mena, Christian Nodal, Juan Magán, Mau y Ricky, Quevedo y Rous son los primeros artistas confirmados para la gala de los Premios Juventud 2026, que se celebrará el 3 de septiembre en el marco del festival Starlite de Marbella (sur de España).

Esta gala de la música y el entretenimiento latino, producida por TelevisaUnivision, saldrá de América por primera vez en veintitrés años, resaltó este viernes la organización en un comunicado.

Lee además
Ryan Muñiz, Marc Anthony, Cristian Muñiz y Dayanara Torres. 
FAMOSOS

Dayanara Torres habla de su experiencia como madre soltera
Marc Anthony. 
RECONOCIMIENTO

Premios Juventud rinde homenaje a Marc Anthony y Yandel

Farruko, Juan Magán y la DJ cubana Rous serán los encargados de inaugurar la gala con una colaboración inédita, y uno de los grandes momentos de la noche vendrá con el estreno de 'Marbella Nights', el himno oficial de los Premios Juventud 2026, creado especialmente con motivo de la llegada de la gala a España.

Además, Marc Anthony, ganador de ocho Premios Juventud, será reconocido como uno de los Agentes de Cambio de esta edición, distinción que reconoce a artistas que utilizan su influencia para impulsar causas sociales, inspirar a las nuevas generaciones y generar un impacto positivo en sus comunidades.

Primera vez en Europa

La celebración de los Premios Juventud convertirá a Starlite Marbella en el gran escenario europeo de una de las celebraciones internacionales más importantes de la música y la cultura latina.

La elección de Starlite para acoger esta cita coincide con el decimoquinto aniversario del festival, que a lo largo de estos tres lustros consolidó su posición como uno de los grandes destinos internacionales de música y entretenimiento en Europa.

La gala será retransmitida en directo a través de Univision, Unimás, Galavisión, ViX y YouTube en Estados Unidos, además de Canal 5 en México.

Con una audiencia internacional que alcanza cada año a millones de espectadores y una última edición que llegó a más de 450 millones de personas a través de plataformas digitales y redes sociales, los Premios Juventud afrontan este año una edición especialmente significativa.

Durante una semana, Starlite y la ciudad de Marbella se convertirán en epicentro mundial de la música y la cultura latina, reuniendo a artistas, industria, marcas y público en torno a una de las grandes citas del entretenimiento en español.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Inversionistas reclaman $1,2 millones a Selena Gomez por promesas de Wondermind

Estrellas de la música latina se unen por víctimas de terremotos en Venezuela y Colombia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La representante de la oposición de Venezuela, Dinorah Figuera, firma un acuerdo junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (a la derecha), después de una reunión en Caracas el 12 de agosto de 2026.
VENEZUELA

Acuerdos del diálogo: ¿Es el fin del chavismo o tendrá capacidad de metamorfosis y jugar papel de oposición?

Imagen fotorrealista de una escuela con poca afluencia de estudiantes en el sur de la Florida
ANÁLISIS

Menos alumnos y menos fondos: la crisis que sacude a las escuelas públicas del sur de Florida

El presidente Donald J. Trump muestra el gran proyecto en la Casa Blanca con donaciones privadas.
CORTE SUPREMA

Trump apela a la Corte Suprema para restablecer obras en la Casa Blanca

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos 
COLOMBIA

Arrecian ataques de grupos armados; De la Espriella afirma "no habrá tregua al narcoterrorismo"

La sheriff Rosie Cordero-Stutz.
URGENCIA

Miami-Dade busca cubrir 150 plazas para reforzar presencia policial en vecindarios

Te puede interesar

El portaviones Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) realiza labores de reabastecimiento en el mar con el buque de apoyo rápido USNS Arctic (T-AOE 9), mientras los helicópteros MH-60S Sea Hawk asignados a los Nightdippers (buceadores nocturnos) del Escuadrón de Ataque Marítimo con Helicópteros (HSM) 5 transfieren suministros entre los barcos.
Guerra en Irán

Trump anticipa que EEUU tomaría control del estrecho de Ormuz una vez concluida la ofensiva militar

Por Julián Varela
Una persona duerme envuelta en una sábana en el muro frente al mar al amanecer en La Habana el 13 de agosto de 2026.
CRISIS

Cubanos duermen en azoteas y espacios públicos ante el calor y los constantes apagones

El presidente Donald J. Trump muestra el gran proyecto en la Casa Blanca con donaciones privadas.
CORTE SUPREMA

Trump apela a la Corte Suprema para restablecer obras en la Casa Blanca

Voluntarios trabajan en el envío de ayudas para Colombia desde el sur de la Florida
SOLIDARIDAD

Miami alista 21 'pallets' de ayuda para damnificados por terremoto en Colombia

Estos y otros actos de crueldad se han vuelto comunes en sur de la Florida, donde el abuso animal es castigado con condenas de hasta cinco años de prisión.
ABUSO ANIMAL

Mujer enfrenta 72 cargos por mantener hacinados a 36 perros en Palm City