Meghan Markle hace aparición sorpresa en "MasterChef Australia"

MIAMI.- Meghan Markle regresó a la televisión para una aparición sorpresa en el plató del programa MasterChef Australia . La duquesa de Sussex fue invitada al famoso reality para participar como jueza, además de ser mentora de alguno de los concursantes.

La nueva temporada del programa inicia el 19 de abril, y en un video publicado como adelanto, se aprecia al juez Poh Ling Yeow presentando a Markle junto a Sofia Levin y Jean-Christophe Novelli.

"Ya hemos tenido a figuras de la realeza de MasterChef en la cocina, pero a nadie como ella", dijo Yeow a los concursantes mientras aplaudían y vitoreaban a la duquesa de Sussex.

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"Le damos la bienvenida a alguien SÚPER especial a la cocina de MasterChef . Meghan, duquesa de Sussex, hace una aparición especial esta temporada, ya que regresa a Australia por primera vez desde 2018 Uniéndose a un elenco estelar de jueces invitados e íconos culinarios, Meghan ayuda a guiar a algunos de los cocineros aficionados más impresionantes que la competencia haya visto jamás", reza el anuncio oficial de la cuenta del programa en Instagram.

Viaje a Australia

Meghan Markle y el príncipe Harry se encuentran en Australia para asistir a diversos compromisos.

Durante el primer día, visitaron el Royal Children's Hospital (que la princesa Diana y el entonces príncipe Carlos visitaron en 1985), se reunieron con familias de veteranos en el Museo Nacional de Arte de Veteranos de Australia y posteriormente, Markle asistió a un compromiso en solitario en un refugio para mujeres que sufren violencia doméstica, falta de vivienda y otros problemas relacionados.

El viaje de Harry y Meghan a Australia incluirá paradas en Melbourne, Canberra y Sídney, donde visitarán organizaciones y causas que les son muy importantes, como la salud mental, el apoyo a los veteranos, los derechos de las mujeres y más.