Príncipe Harry y Meghan Markle celebran quinto cumpleaños de su hija

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

MIAMI.- El príncipe Harry y Meghan Markle celebran este 4 de junio el quinto cumpleaños de su segunda hija, la princesa Lilibeth. La duquesa de Sussex ha compartido en Instagram dos fotografías inéditas de la pequeña con un conmovedor mensaje.

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En la primera imagen se puede ver a los duques sonrientes, mientras la pequeña está en brazos de su padre con el rostro tapado por su pelirroja cabellera. En la segunda, se observa a Lilibeth en un jardín descalza mientras disfruta de las flores que la rodean.

En ambas postales, la princesa luce un vestido veraniego bordado y lleva su melena pelirroja suelta.

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Nacimiento

Meghan, de 44 años, y Harry, de 41, dieron la bienvenida a su segunda hija en junio de 2021 en California. La niña fue llamada Lilibeth Diana en honor a su bisabuela, la difunta reina Isabel II, y su abuela, Diana de Gales.

El príncipe Archie nació en Reino Unido, en mayo de 2019.

Aunque los duques han sido enfáticos con mantener a sus hijos lejos del foco mediático y las redes sociales, Meghan ha compartido en ocasiones momentos de los niños sin mostrar su rostro.