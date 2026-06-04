jueves 4  de  junio 2026
REALEZA BRITÁNICA

Príncipe Harry y Meghan Markle celebran quinto cumpleaños de su hija

Meghan, de 44 años, y Harry, de 41, dieron la bienvenida a su segunda hija en junio de 2021 en California

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

AFP/Raúl Arboleda

MIAMI.- El príncipe Harry y Meghan Markle celebran este 4 de junio el quinto cumpleaños de su segunda hija, la princesa Lilibeth. La duquesa de Sussex ha compartido en Instagram dos fotografías inéditas de la pequeña con un conmovedor mensaje.

"Nuestra niña soñada. Feliz quinto cumpleaños, Lili", reza el texto.

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En la primera imagen se puede ver a los duques sonrientes, mientras la pequeña está en brazos de su padre con el rostro tapado por su pelirroja cabellera. En la segunda, se observa a Lilibeth en un jardín descalza mientras disfruta de las flores que la rodean.

En ambas postales, la princesa luce un vestido veraniego bordado y lleva su melena pelirroja suelta.

Nacimiento

Meghan, de 44 años, y Harry, de 41, dieron la bienvenida a su segunda hija en junio de 2021 en California. La niña fue llamada Lilibeth Diana en honor a su bisabuela, la difunta reina Isabel II, y su abuela, Diana de Gales.

El príncipe Archie nació en Reino Unido, en mayo de 2019.

Aunque los duques han sido enfáticos con mantener a sus hijos lejos del foco mediático y las redes sociales, Meghan ha compartido en ocasiones momentos de los niños sin mostrar su rostro.

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