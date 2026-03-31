Migbelis Castellanos dedica palabras a Karina Banda, quien sueña con ser madre

MIAMI.- Migbelis Castellanos celebró junto a sus compañeras de Desiguales la noticia de su segundo embarazo. En vivo, desde Sevilla, España, la modelo venezolana compartió que no estará presente en los últimos meses del año, pues estará de reposo postparto.
"Yo aprovecho la oportunidad que estamos en vivo en Sevilla y que usted nos está acompañando en su casa también para yo poder contarles acerca de mi futuro en este programa. Lo que serán los últimos meses de este año no voy a poder compartir con ustedes en Desiguales, así que seguiré disfrutando estos meses que me quedan porque resulta que me volví a embarazar", expresó emocionada.
Tras hacer público el anuncio, Adamari López, Amara La Negra, Karina Banda y María Antonieta Collins manifestaron su emoción por la noticia y le manifestaron los mejores deseos en este embarazo.
Fe y esperanza
No obstante, entre la efusividad del momento, quien fue Miss Venezuela 2013 quiso dedicar a su compañera Karina Banda un mensaje de amor, fe y esperanza, pues desde hace mucho tiempo se encuentra luchando por ser madre, pero el sueño no se ha hecho realidad.
"Quiero aprovechar esta oportunidad que estamos en Semana Santa, el ambiente se nos presta para esto, yo he querido también celebrarlo, gritarlo, Kari, pero quiero que esta felicidad que yo siento tú también la recibas con mucho amor, con mucha fe, porque lo que estoy viviendo es muy bonito y yo sé que a ti te alegra muchísimo, pero siento que esta es la semana y la oportunidad perfecta para que pongas todo tu corazón, todas tus oraciones en Dios y en la Virgen María para que te cumplan tu milagro”, dijo a su compañera.
Banda se mostró visiblemente emocionada y agregó entre risas: "Aquí está mi marido, voy a hacer la tarea".
Banda, quien está casada con Carlos Ponce, ha hablado abiertamente sobre su proceso para convertirse en madre, exponiendo que incluso se sometió a un tratamiento de inseminación artificial que no fue exitoso.
“Es bastante abrumador pasar por un proceso de reproducción asistida y sentí que era necesario; estaba un poquito agobiada, me sentía estresada. Quise enfocarme en mí, en volver a sentirme yo”, dijo el año pasado a Mezcal TV.
“Sí es muy duro, es una montaña rusa, o sea, literalmente me viví una montaña rusa por todo un año: subidas, bajadas, un día es una buena noticia, otro día no tanto. Ahora sí que todo está en manos de Dios”, agregó.