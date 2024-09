Milly Quezada: "La música ha sido mi rescate"

Noches de Neón.

“Hace tanto tiempo que no recuerdo la última vez que estuve por allá con la orquesta, se me ha hecho difícil. He estado en algunas discotecas en Orlando de un día para otro, pero no para el lado de Hollywood. Y de verdad que me entusiasma poder conectar con esa fanaticada del merengue y de mi persona. Y bueno, como están los tiempos, cada vez es más costoso para los empresarios llevarle entretenimiento a la gente”, dijo Milly Quezada a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Estoy bien feliz. Llevo mi orquesta, un repertorio amplio que, como la gente sabe, tiene cuatro décadas. Aunque nunca puedo hacer todo el contenido de mi repertorio, siempre trato de llevarles los éxitos que siempre piden. Soy de las artistas que no se rige por un rundown en tarima, y creo que es el caso de muchos artistas. Siempre está esa disposición de complacer peticiones, sobre todo a ese público que hace rato no le llevo mis canciones”.

Algunos de los temas que presentará esa noche están recogidos en su más reciente disco de 12 canciones, Resistirá, que estuvo nominado a los Latin Grammy.

“Estaba compitiendo con Juan Luis Guerra en la edición pasada, pero muchacha ¿quién le gana a Juan Luis?”, dijo, entre risas.

“Sigo llevando temas de ese disco a diferentes tarimas. Son temas inéditos, fue una producción muy linda, con la que me siento muy contenta. En estos tiempos de la digitalización, se hace difícil y costoso ir de una producción a otra con tanta facilidad, cuando ya ni el artista ni las disqueras cuentan con las ventas de discos o la larga vida de un disco. Las disqueras también están sufriendo los embates de este cambio tan difícil dentro de la industria. Ellos mismos no pueden conseguir el retorno de su inversión”, añadió al resaltar los cambios que ha presenciado en el mundo de la música.

La canción, que da título a la producción número 34 en su discografía, es un merengue con el que promete poner a bailar al público del Hard Rock.

“Resistirá es un merengue muy bueno. Llevaré un par de canciones del contenido de ese disco a la fiesta de Hollywood”, adelantó.

Uno de sus éxitos que el público pide en conciertos es Solo contigo, que marcó su regreso a la palestra musical después de enviudar.

“Hace 28 años que la grabé. Solo contigo es un éxito de mi segunda etapa, cuando volví a las tablas después de que enviudé. Esa canción fue un palo, como decimos los dominicanos”, recordó.

Asimismo, Quezada contó por qué ese tema es tan especial y qué relación guarda con su vida sentimental.

“La gente piensa que grabé esa canción después de la muerte de mi esposo, Rafael Vázquez. Y realmente esa canción es parte del último disco que él produjo. Él siempre producía los discos. Nos habíamos mudado a Puerto Rico para reinventarnos y relanzar la orquesta allá. Él ya tenía una enfermedad que le provocó una crisis y en cuestión de cuatro meses le arrebató la vida. Pero esa canción coincidió con mi viudez, que impactó a tanta gente que se unió a mi duelo, a ese episodio tan triste de mi vida”.

“Hubo empatía, porque la letra dice: ‘Solo contigo yo siento el amor de una forma que nunca he sentido. Y no hay espacio vacío entre tu cuerpo y el mío’. La gente entretejió la canción con el dilema doloroso de mi luto y la hicieron suya. Y eso se ha quedado ahí entrelazado entre lo que hago en el escenario y lo que la gente siente con la canción. Es una cosa impresionante para mí como intérprete. Y yo sé que para mucha gente, porque la cantan con sentimiento”.

Para Quezada, la música ha servido de bálsamo ante la pérdida.

“La música siempre ha sido mi pasión, mi sustento de vida, y después mi rescate”, aseguró.

Asimismo, la cantante radicada en New Jersey adelantó que las primeras dos décadas de su carrera artística han quedado plasmadas en una película. Se trata de Milly reina del merengue, el primer musical que se produce en su natal República Dominicana y que narra el surgimiento y ascenso a la fama de la agrupación Milly Quezada y los vecinos.

“La película nada más trata a los primeros 20 años, porque hay mucho que contar después de que volví al escenario. La película cuenta cómo la agrupación se formó en Nueva York, cómo vinimos aquí, cómo se pega e impone la modalidad de agrupaciones femeninas con una orquesta de músicos hombres”, anticipó.

“Están en etapa de edición y postproducción. Va a ser bien bonito cuando salga. Fui a Rep. Dominicana a ver la película cruda, en la primera etapa de edición. Va a mostrar momentos difíciles y los éxitos en la vida de una agrupación, pérdidas fuertes que pueden sacar lágrimas. Pero la misma música de la película te hace levantar y te deja esa lección de perseverar en lo que te propongas”.