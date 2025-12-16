Miss Jamaica regresa a casa tras semanas hospitalizada en Tailandia

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025.

MIAMI.- Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025 , regresó a su país luego de sufrir una caída en la gala preliminar del Miss Universo en Tailandia, la cual la mantuvo durante casi un mes hospitalizada en estado crítico y bajo cuidados intensivos en Bangkok.

El periodista Damion Mitchell informó que la modelo llegó el 11 de diciembre al Aeropuerto Internacional Norman Manley de Kingston. Durante el viaje estuvo acompañada de su madre y hermana, así como también de un asistente médico.

Pese al avance en su salud, Henry bajó del avión en silla de ruedas y fue trasladada en ambulancia a un hospital de la capital de Jamaica. Trascendió que sería hospitalizada y continuaría bajo supervisión médica.

El periodista también destacó que el traslado hasta Jamaica, que incluyó una escala en Estados Unidos, fue financiado por la Organización Miss Universo.

La Organización Miss Jamaica no ha revelado cuándo la modelo y médico de profesión podrá ser dada de alta oficialmente.

Salud de la modelo

En días pasados, la Organización Miss Universo reveló detalles sobre la salud de Gabrielle Henry. El certamen publicó un comunicado de prensa en nombre de la organización Miss Universo y de la familia de Henry para aclarar la situación.

En actualizaciones anteriores, Miss Universo y Organización Miss Universo Jamaica, así como la hermana de Henry, informaron que estuvo hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos durante varios días tras la caída. Sin embargo, no se conocía a fondo los detalles de sus heridas.

"La Dra. Henry sufrió una grave caída a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su caminata durante la competencia preliminar, lo que le provocó una hemorragia intracraneal con pérdida de consciencia, fractura, laceraciones faciales y otras lesiones importantes", se lee en el comunicado.