CONTROVERSIA

Miss Jamaica regresa a casa tras semanas hospitalizada en Tailandia

Gabrielle Henry bajó del avión en silla de ruedas y fue trasladada en ambulancia a un hospital de la capital de Jamaica. Trascendió que continuaría bajo supervisión médica

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025.

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025. 

AFP/Lilian Suwanrumpha
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, regresó a su país luego de sufrir una caída en la gala preliminar del Miss Universo en Tailandia, la cual la mantuvo durante casi un mes hospitalizada en estado crítico y bajo cuidados intensivos en Bangkok.

El periodista Damion Mitchell informó que la modelo llegó el 11 de diciembre al Aeropuerto Internacional Norman Manley de Kingston. Durante el viaje estuvo acompañada de su madre y hermana, así como también de un asistente médico.

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025. 
Revelan detalles sobre salud de Miss Jamaica tras caída en Miss Universo 2025
El logo de la plataforma Spotify en un dispositivo.
MÚSICA

Canciones creadas con IA llegan a repertorios de artistas sin autorización

Pese al avance en su salud, Henry bajó del avión en silla de ruedas y fue trasladada en ambulancia a un hospital de la capital de Jamaica. Trascendió que sería hospitalizada y continuaría bajo supervisión médica.

El periodista también destacó que el traslado hasta Jamaica, que incluyó una escala en Estados Unidos, fue financiado por la Organización Miss Universo.

La Organización Miss Jamaica no ha revelado cuándo la modelo y médico de profesión podrá ser dada de alta oficialmente.

Salud de la modelo

En días pasados, la Organización Miss Universo reveló detalles sobre la salud de Gabrielle Henry. El certamen publicó un comunicado de prensa en nombre de la organización Miss Universo y de la familia de Henry para aclarar la situación.

En actualizaciones anteriores, Miss Universo y Organización Miss Universo Jamaica, así como la hermana de Henry, informaron que estuvo hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos durante varios días tras la caída. Sin embargo, no se conocía a fondo los detalles de sus heridas.

"La Dra. Henry sufrió una grave caída a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su caminata durante la competencia preliminar, lo que le provocó una hemorragia intracraneal con pérdida de consciencia, fractura, laceraciones faciales y otras lesiones importantes", se lee en el comunicado.

Personas saliendo del mercado, con el área de parqueo al fondo
ALERTA

Llega a Miami-Dade auditoría en los permisos de parqueo por discapacidad física

Periodistas esperan fuera de la entrada de las oficinas de la BBC en Londres.
EEUU

Trump demanda en un tribunal de Miami a la BBC por 10.000 millones de dólares por "difamación"

Ángel Leal, abogado de inmigración.
OPERACIONES MASIVAS

Miedo a ICE: Inmigrantes en sur de Florida cambian visitas legales por videollamadas

Personas hacen fila para votar en un centro de votación durante las elecciones generales en Tegucigalpa, el 30 de noviembre de 2025. Los hondureños comenzaron a votar para elegir presidente el domingo en medio de amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de recortar la ayuda al país si su candidato preferido pierde.
Falta de pericia

Misión electoral de OEA en Honduras descarta fraude y afirma que retraso de resultados "no es justificable"

La senadora colombiana Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, defiende los valores tradicionales y el combate frontal a los grupos armados ilegales
ELECCIONES 2026

Oposición colombiana elige a la senadora Paloma Valencia como su candidata a la presidencia

