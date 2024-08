Modelo venezolana protesta por su país a través de vestido

ACTIVISMO Artistas venezolanos llaman a soldados y policías a no reprimir a manifestantes contra Maduro

Modelo hace llamado SOS

"SOS Venezuela. Dicen que la generosidad empieza por casa y era imposible asistir a la gala de @fundacionstarlite sin apoyar a mi país. Amo la moda y esta es una de las mejores que encontré para protestar de manera pacífica, haciendo un llamado a todos los entes internacionales que aboguen por la situación que vivimos", escribió Ninoska Vásquez en Instagram.

"Cuando @michaelcostello llegó con mi vestido, me sentí realmente triste porque era rojo y es un color que hoy no me representa. Le pedí llevar la bandera de mi país, pero pidiendo ayuda, y en menos de cinco horas mi vestido tenía un propósito verdadero: será subastado", agregó la modelo de 31 años.

Vásquez aprovechó la ocasión para también profesar su fe y pedir por la libertad de Venezuela.

"Venezuela libre"

"Dios está con nosotros y por ende la verdad. Venezuela libre. Gracias a todo los que me apoyaron en esta causa", finalizó la venezolana, quien mencionó a cada una de las personas que la apoyaron en la causa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ninoska Vasquez A (@ninoskavasqueza)

En la publicación que mostró Ninoska, se ve un carrusel de imágenes en las que, además de posar en la alfombra roja de la gala, también compartió con otros invitados de Fundación Starlite destacando la capa del tricolor venezolano.

Actualmente Venezuela vive uno de los peores momentos sociopolíticos liderado por el régimen de Nicolás Maduro, quien el 28 de julio no aceptó la voluntad popular del pueblo en las elecciones presidenciales, en las que la oposición constató que el candidato ganador fue el diplomáticos Edmundo González; mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) -dirigido por el oficialismo- dio como triunfador nuevamente a Maduro, sin mostrar hasta la fecha las actas que avalan este resultado.

Tras ello, la dictadura lleva una semana ejerciendo mecanismos de represión y asesinatos en contra de los manifestantes que se oponen a lo dicho por el CNE.