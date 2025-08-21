Frank Caprio: El juez más amable del mundo

MIAMI.- La muerte del juez Francesco Frank Caprio, conocido popularmente como el Juez más Amable del Mundo, ha enlutado a quienes en la corte y a través de las pantallas de la televisión tuvieron el placer de aprender sobre compasión y bondad hacia el prójimo.

El magistrado de 88 años, quien saltó a la fama gracias al reality Caught in Providence, programa en el cual exponía su trabajo en un Tribunal de Providence, Rhode Island, luchó contra el cáncer de páncreas desde 2023.

EEUU Juez frena ley en Texas para exhibir los Diez Mandamientos en las escuelas

Caprio se ganó el corazón de millones de televidentes, y se mantuvo activo en redes sociales incluso en medio de la batalla contra la enfermedad.

Su vida estuvo marcada por la rectitud, la compasión y las segundas oportunidades, recordando que todos somos humanos y podemos cometer errores.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Judge Frank Caprio (@therealfrankcaprio)

Trayectoria

Caprio nació el 24 de noviembre de 1936 en Providence, Rhode Island, Estados Unidos. Hijo de un ama de casa y un padre comerciante, lustró zapatos y repartió periódicos. Obtuvo una licenciatura de Providence College, y posteriormente ingresó a la Universidad de Suffolk, donde se graduó en Derecho.

Durante sus estudios, Frank daba clases en un instituto y acudía a la Universidad en el horario nocturno.

Formó parte del Concejo Municipal durante seis años en la década de 1960. También se postuló para Fiscal General del Estado.

En 1985 se convirtió en juez del tribunal municipal de Providence, donde trabajó hasta su jubilación en enero de 2023.

Pero fue en el 2000 cuando su nombre sería conocido al ser parte del programa de televisión Caught in Providence, el cual exponía casos reales de los juzgados de Providence.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Judge Frank Caprio (@therealfrankcaprio)

Aunque comenzó como una transmisión local, poco a poco la personalidad de Caprio fue llamando la atención en otras ciudades. Así, el programa pasó a transmitirse los sábados regionalmente.

En 2016, recibió el doctorado honoris causa en servicio público por la Universidad de Rhode Island.

Y en 2018 Debmar-Mercury compró los derechos de Caught in Providence, distribuyéndolo en todo el territorio estadounidense hasta 2020. No obstante, en redes sociales se virilizaban las reflexiones del querido juez.

En ese mismo año, recibió el premio del círculo de productores en el festival internacional de cine de Rhode Island. Caprio también fue nominado tres veces al Daytime Emmy.

En 2019, Caprio confesó que la idea de hacer públicas las audiencias en televisión fue de su esposa, quien también le sugirió que se mostrara trabajando tras el estrado. “La verdad es que no me gustó la idea, pero claro, cuando mi esposa me hace una sugerencia, no suelo ganar la batalla. Acepté que lo intentáramos y viéramos si funcionaba. Y la respuesta fue abrumadoramente positiva”, comentó a Rhode Island Monthly .

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Judge Frank Caprio (@therealfrankcaprio)

“Todos los segmentos del tribunal en Providence son procedimientos judiciales reales, así que no es un programa ni un espectáculo judicial, son procedimientos reales televisados. Mostramos una parte de la vida de Rhode Island muy interesante, que refleja los mismos problemas que la gente está experimentando en todo el país”, añadió.

Aunque se alejó de la pantalla chica, Francisco Frank Caprio continuó compartiendo reflexiones y sus videos acumulan millones de visitas en plataformas como Facebook, YouTube, Instagram y TikTok.

Luego de su jubilación, la sala de audiencias en la que trabajó décadas fue rebautizada con el nombre Sala del Juez Presidente Frank Caprio.

Sus memorias, Frank Caprio Compassion in the Court, fueron publicadas en febrero.