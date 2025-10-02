jueves 2  de  octubre 2025
CONTROVERSIA

Nirvana gana litigio por controversial portada de "Nevermind"

Spencer Elden demandó a Nirvana y al fotógrafo Kirk Weddle por la portada del icónico álbum en la que aparece nadando desnudo a los cuatro meses

Nirvana.jpg
(CORTESÍA: 1031theblaze.com)
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Spencer Elden, el hombre que protagonizó de bebé la portada del icónico álbum Nevermind de Nirvana, perdió la demanda que había presentado contra la banda por supuesta pornografía infantil.

En 2021, Elden demandó al grupo de rock estadounidense y al fotógrafo Kirk Weddle por la fotografía en la que aparece nadando desnudo a los cuatro meses para la portada del álbum lanzado en 1991. Sin embargo, un juez dictaminó que ni la postura, el enfoque, el entorno ni el contexto general de la portada sugieren que se trate de material sexualmente explícito.

"Nos alegra que el tribunal haya desestimado esta demanda infundada y haya exonerado a nuestros clientes de las falsas acusaciones", declaró un abogado de Nirvana.

El juez federal Fernando Olguín desestimó la demanda en 2022 al considerar que se había presentado tras el plazo de 10 años que establece el estatuto civil. No obstante, un tribunal de apelaciones revocó esta decisión, permitiendo a Elden volver a presentar el caso.

Nevermind-captura.jpg
Portada del álbum Nevermind del grupo de rock Nirvana.

Portada del álbum Nevermind del grupo de rock Nirvana.

En los documentos legales, el demandante argumentaba que, a su juicio, su identidad y nombre estaban vinculados a la explotación sexual comercial que sufrió en su infancia, a través de contenidos que se han distribuido y vendido en todo el mundo.

La decisión final del juez Olguín dictaminó que, a pesar de que Elden apareciera desnudo en la portada, no hay elementos en la imagen que justifiquen recibir la clasificación de pornografía infantil. Para ilustrar su punto, comparó la fotografía con una familiar de un niño bañándose.

"La desnudez debe ir acompañada de otras circunstancias que hagan que la imagen sea lasciva o sexualmente provocativa», escribió el juez, citando una sentencia anterior.

También mencionó otros factores, como la presencia de los padres de Elden durante la sesión fotográfica, el hecho de que el fotógrafo fuera un amigo y que Elden hubiera aceptado previamente aparecer en la portada del álbum, obteniendo beneficios económicos.

El equipo legal de Elden declaró a Rolling Stone que discrepa respetuosamente con la decisión y que planea apelar.

"Mientras la industria del entretenimiento priorice los beneficios económicos por encima de la privacidad, el consentimiento y la dignidad de los niños, seguiremos luchando por la concienciación y la responsabilidad", declaró James R. Marsh, del bufete Marsh Law Firm.

