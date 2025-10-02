Anuel AA enfrenta batalla legal por agredir a padre de familia

MIAMI.- El cantante Anuel AA es acusado por Fernando Dávila , un padre de familia que lo acusa de haberlo golpeado sin provocación frente a su madre e hija. El hecho habría ocurrido en el parque temático Volcano Bay de Universal Studios en Orlando, Florida.

De acuerdo con la demanda interpuesta en el condado de Orange, Dávil fue atacado por el artista puertorriqueño y sus acompañantes el 25 de abril.

"Por alguna razón, que no se explica, Anuel y sus acompañantes le dieron una golpiza. Lo golpearon en la cabeza, lo tiraron al piso", contó el periodista Jay Fonseca.

Según fuentes consultadas por People, la madre e hija del demandante presenciaron el ataque. Sin embargo, no han señalado en qué circunstancias ocurrieron los hechos o si el cantante se encontraba en el parque por motivos profesionales o de ocio.

El abogado Michel Singh, representante de Dávila, responsabiliza a Universal por no garantizar la seguridad de la zona donde ocurrió el incidente, y pide una compensación de $50,000 dólares para propósitos jurisdiccionales. Adicional a esto, exigen el pago de los gastos médicos del demandante tras el presunto ataque.

Aunque se desconoce el monto del reclamo, se dio a conocer que este cita daños compensatorios y punitivos por lesiones físicas, así como un juicio por jurado.