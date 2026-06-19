viernes 19  de  junio 2026
ARTES VISUALES

Obra de Picasso se vende en Art Basel por 35 millones de dólares

Según los datos publicados por Art Basel, otra de las ventas importantes ha sido la de un lienzo de Willem De Kooning, que ha alcanzado una cifra millonaria

Un visitante camina por un pasillo entre las galerías de la feria internacional de arte Art Basel 2026, en Basilea, Suiza, el 17 de junio de 2026.

Un visitante camina por un pasillo entre las galerías de la feria internacional de arte Art Basel 2026, en Basilea, Suiza, el 17 de junio de 2026.

EFE/EPA/Georgios Kefalas

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El cuadro Le peintre et son modèle dans un paysage (1963), de Pablo Picasso, fue vendido por 35 millones de dólares en una de las primeras operaciones realizadas durante la feria Art Basel que se celebra hasta este domingo.

Un óleo vendido por la galería Hauser & Wirth, que también gestionó la adquisición de dos obras de Cy Twombly, On Returning from Tonnicoda (1973) por cinco millones de dólares y Sperlonga Drawing (1959) por 2,5 millones, además de Les Fleurs (2009), de Louise Bourgeois, por 2,5 millones.

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Otras obras

Según los datos publicados por Art Basel, otra de las ventas importantes ha sido la de un lienzo de Willem De Kooning, que ha alcanzado "una cifra millonaria" que no ha sido facilitada por la galería Gagosian, que solo ha señalado que ha sido adquirida por una importante colección privada de Asia.

Una pintura del recientemente fallecido David Hockney, Studio Interior #2 (2014), fue vendida por 8,5 millones de dólares y un dibujo del mismo autor para iPad de la serie The Arrival of Spring in Woldgate, por 650.000 dólares.

Peinture 146x97cm, 31 janvier 1954, de Pierre Soulages, fue colocada por 3 millones de dólares, misma cifra que alcanzó Sudden Wave, de Helen Frankenthaler.

Mientras que una instalación de Isa Genzken realizada con piezas de avión reutilizadas fue comprada por un museo europeo por 1,2 millones de euros y otra de Tracey Emin, Knowing My Enemy (2002), por 1,25 millones de libras (1,6 millones de dólares).

Y la monumental El Obelisco azul con flores (1952), de Niki de Saint Phalle, se fue a un museo privado francés por más de un millón de euros.

FUENTE: EFE

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