martes 2  de  diciembre 2025
CINE

Penélope Cruz y Javier Bardem vuelven a compartir pantalla en "Búnker"

El thriller dirigido por esta Florian Zeller marca la décima ocasión en que la pareja comparte créditos en la pantalla grande

El actor español Javier Bardem (izq.) y la actriz española Penélope Cruz posan en la alfombra roja a su llegada a la 36ª ceremonia de los Premios Goya en el Palau de les Arts de Valencia, el 12 de febrero de 2022.

AFP / LLUIS GENE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Los actores españoles Penélope Cruz y Javier Bardem confirmaron su participación en la película Bunker, un thriller psicológico escrito y dirigido por el realizador francés Florian Zeller, reconocido por el filme El Padre, que le valió el Óscar al Mejor Guion Adaptado en 2021.

De acuerdo con los reportes, la trama sigue a un arquitecto, interpretado por Bardem, que acepta la encomienda de diseñar un búnker de supervivencia para un magnate del sector tecnológico. Esta decisión profesional genera significativas tensiones y conflictos emocionales en su matrimonio de 17 años con su esposa, papel que recae en Cruz.

Dua Lipa asiste a la 50.ª Gala de los Premios Chaplin el 28 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York.
CELEBRIDADES

Taquería en México rinde honor a Dua Lipa durante gira por Latinoamérica
Esta combinación de imágenes, creada el 10 de abril de 2025, muestra una imagen de archivo del logotipo de la tienda de Versace, y del logotipo en el exterior de la tienda de la casa de moda y artículos de lujo Prada en París.  
MODA

Prada sella la adquisición de Versace y redefine el mercado global del lujo

Esta colaboración marca la décima ocasión en que la pareja comparte créditos en la pantalla grande.

Matrimonio real

El director Florian Zeller reveló que el guion fue concebido específicamente para que fuera protagonizado por Cruz y Bardem.

Su interés radicaba en explotar la sinergia de un matrimonio real para enriquecer la dinámica de los personajes ficticios.

"Quería contar una historia sobre un matrimonio y me atrajo la idea de colaborar con Bardem y Cruz, dos actores excepcionales que además son una pareja icónica", afirmó Zeller.

El cineasta anticipa que Bunker buscará desdibujar los límites entre realidad y ficción con un enfoque humano.

De acuerdo con la sinopsis oficial del largometraje, la obra explorará los desafíos emocionales y morales de una pareja en un contexto de crisis global, ahondando en los miedos y dilemas que definen nuestra época. El filme promete ser un examen profundo de las dinámicas conyugales bajo presión extrema.

Desde que iniciaron su relación en 2007 y se casaron en una ceremonia íntima en Las Bahamas en 2010, Cruz y Bardem han consolidado una notable trayectoria conjunta.

Bunker se convierte en su décima colaboración cinematográfica, que incluye títulos destacados como Jamón, jamón (1992), donde coincidieron al inicio de sus carreras, y Loving Pablo (2017) o Todos lo saben (2018), ambas ya como pareja formal.

