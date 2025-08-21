viernes 22  de  agosto 2025
Premios Hispanic Heritage reconocen trayectoria de Gloria Trevi

Este reconocimiento a Gloria Trevi en la edición 2025 de los Hispanic Heritage Awards celebra el legado y la influencia de la artista

La cantante y actriz mexicana Gloria Trevi.

Cortesía/Gato Rivero
MIAMI.- La cantante Gloria Trevi recibirá el Hispanic Heritage Legend Award 2025, un reconocimiento que celebra su impacto cultural, trayectoria artística y compromiso con la comunidad latina.

El homenaje se realizará el 4 de septiembre en el histórico Warner Theater de Washington, D.C., como parte de la gala anual de los Hispanic Heritage Awards, que será transmitida a nivel nacional a través de PBS.

Este galardón, uno de los más importantes otorgados durante el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, honra a personalidades que han dejado una huella profunda y duradera en la historia cultural, social y artística de la comunidad latina.

Gloria Trevi, conocida por su capacidad de romper moldes, reinventarse constantemente y conectar con públicos de distintas generaciones, fue seleccionada por su aporte excepcional a la música, su fuerza como figura pública y su labor humanitaria.

Inspiración

La Hispanic Heritage Foundation, organizadora del evento, destacó su carrera de más de tres décadas como una inspiración para millones de latinos dentro y fuera de EE.UU., resaltando su evolución desde los escenarios del pop y el rock latino hasta convertirse en un símbolo de empoderamiento femenino y libertad artística.

Con más de 30 millones de álbumes vendidos, múltiples discos de platino, y más de 7 mil millones de reproducciones digitales, Gloria Trevi ha sido un pilar de la música en español. Su estilo irreverente, emocional y potente la convirtió en una de las voces más influyentes del pop mexicano, ganándose títulos como La reina del pop latino por medios como Rolling Stone.

A lo largo de su carrera, ha encabezado listas de éxitos, agotado estadios en giras internacionales y sido incluida en el Salón de la Fama de Compositores de Música Latina, posicionándose como una de las artistas latinas más exitosas de todos los tiempos.

Artista con causa

El homenaje también reconoce su activismo. Gloria Trevi ha sido una voz firme en la defensa de los derechos de las mujeres, especialmente aquellas que han sufrido violencia doméstica, y ha mostrado un constante apoyo a la comunidad LGBTQ+. A través de su Fundación Ana Dalai, ha desarrollado programas de ayuda para niños sin hogar y comunidades afectadas por desastres naturales en México y Estados Unidos.

Los Hispanic Heritage Awards fueron creados en 1988 por la Casa Blanca para rendir tributo a las contribuciones de los latinos en Estados Unidos. Desde entonces, se han consolidado como uno de los mayores honores para figuras destacadas en áreas como las artes, la educación, la ciencia, el liderazgo y más.

Este 2025, el reconocimiento a Gloria Trevi como leyenda no solo celebra su historia, sino también su influencia actual y su legado como una artista que ha sabido transformar el dolor en arte, y su voz en un símbolo de fortaleza para millones.

