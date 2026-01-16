viernes 16  de  enero 2026
Publican primeras imágenes de Sophie como Lara Croft

Turner es la última actriz en interpretar a Croft, papel que recayó en Angelina Jolie y Alicia Vikander en películas anteriores

Sophie Turner posa mientras celebra el lanzamiento del Spritz Counter de St-Germain Hugo en Bergdorf Goodman el 16 de julio de 2024 en la ciudad de Nueva York.

Sophie Turner posa mientras celebra el lanzamiento del "Spritz Counter" de St-Germain Hugo en Bergdorf Goodman el 16 de julio de 2024 en la ciudad de Nueva York. 

AFP/Bryan Bedder/Vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Prime Video ha presentado un primer adelanto de la próxima serie de Tomb Raider, protagonizada por Sophie Turner como el ícono de los videojuegos Lara Croft. La serie, actualmente en producción, es una adaptación de la clásica franquicia de videojuegos y recibió luz verde en Prime Video en mayo de 2024.

La participación de Turner se anunció por primera vez en noviembre de ese año.

Turner es la última actriz de renombre en interpretar a Croft. La arqueóloga y aventurera ya había sido interpretada en dos películas por Angelina Jolie y otra por Alicia Vikander.

Además de Turner, el reparto incluye a Martin Bobb-Semple, Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie y August Wittgenstein.

Franquicia

Phoebe Waller-Bridge es la creadora, guionista y productora ejecutiva, mientras que Chad Hodge es productor ejecutivo y co-showrunner junto a Waller-Bridge. Jonathan van Tulleken será el director y productor ejecutivo.

El primer videojuego de Tomb Raider se lanzó en 1996, y Lara Croft se convirtió rápidamente en un ícono femenino de la acción. El juego más reciente, Shadow of the Tomb Raider, salió en 2018, y muchos de los clásicos originales han sido remasterizados a lo largo de los años.

Dos nuevos juegos, Tomb Raider: Legacy of Atlantis y Tomb Raider: Catalyst, están programados para 2026 y 2027, respectivamente.

