Rachel Pastor vuelve a cautivar a Miami con "¿Y tú qué has hecho?"

Cortesía/ Producción ¿Y tú qué has hecho?

MIAMI.- Escrita y dirigida por Rachel Pastor, el divertimento musical ¿Y tú qué has hecho?, que en 2017 cautivó al público cubano en su estreno en La Habana , se presenta por segundo año consecutivo en Miami. Se trata de una historia universal que refleja el sentir de miles de mujeres inmigrantes.

“¿Y tú qué has hecho? es una obra muy importante para mí. Cuando llegué a Miami, tuve la dicha de que Albita Rodríguez me produjera esta comedia musical, y cuando finalizamos las funciones me quedé con ganas de seguirla haciendo. Sin embargo, sentí el impulso de actualizarla. Yo ya estaba viviendo en Miami, mi vida había cambiado radicalmente, y es una historia tan universal que decidí reubicarla aquí”, dijo Rachel Pastor a DIARIO LAS AMÉRICAS.