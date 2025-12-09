martes 9  de  diciembre 2025
OBITUARIO

Rafael Ithier: el hombre detrás del legado de El Gran Combo de Puerto Rico

Ithier, conocido cariñosamente como el "Máximo Mulato", murió en Bayamón, Puerto Rico, el 6 de diciembre de 2025, a la edad de 99 años

El músico Rafael Ithier.&nbsp;

El músico Rafael Ithier. 

Captura de pantalla/Instagram/@elgrancombodepuertorico
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El mundo de la música latina está de luto tras el reciente fallecimiento de Rafael Ithier Natal, el legendario fundador, director musical y pianista de El Gran Combo de Puerto Rico, una institución cultural reverenciada mundialmente como La Universidad de la Salsa.

Ithier, conocido cariñosamente como el Máximo Mulato, murió en Bayamón, Puerto Rico, el 6 de diciembre de 2025, a la edad de 99 años, por causas naturales luego de haber luchado con problemas de pulmonía.

Lee además
El músico Rafael Ithier. 
OBITUARIO

Muere Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo, a los 99 años
Timothée Chalamet y Kylie Jenner asisten al estreno en Los Ángeles de Marty Supreme de A24 en el Teatro Samuel Goldwyn el 8 de diciembre de 2025 en Beverly Hills, California.
CELEBRIDADESS

Timothée Chalamet y Kylie Jenner combinan atuendos en estreno de "Marty Supreme"

Su deceso marca el cierre de un capítulo glorioso en la historia de la música caribeña, dejando un legado de más de seis décadas de sabor, disciplina y éxitos inmortales.

De autodidacta al maestro de orquestas

Nacido el 29 de agosto de 1926 en Río Piedras, Puerto Rico, Rafael Ithier fue un músico autodidacta. Su carrera despegó en la década de 1950 como una figura clave en el influyente Combo de Rafael Cortijo, junto al célebre Ismael Rivera.

Sin embargo, su obra cumbre se materializó en 1962, cuando cofundó El Gran Combo de Puerto Rico junto al dominicano Johnny Pacheco.

Ithier se destacó no solo como pianista y arreglista, sino como el estricto líder que moldeó la orquesta con una estricta disciplina, la cual adquirió durante su servicio en el Ejército de EE. UU. en la Guerra de Corea.

Esta visión y rigor fueron la clave de la longevidad y el éxito inquebrantable de la agrupación, que ha trascendido generaciones, definiendo el sonido de la salsa.

Un legado que trasciende generaciones

Bajo su dirección, El Gran Combo de Puerto Rico lanzó más de 70 producciones discográficas con éxitos globales como Un Verano en Nueva York, El Gran Combo te dio y Me liberé.

Su compromiso con la excelencia y la fidelidad al sonido tradicional de la salsa le valió el reconocimiento de la industria, incluyendo dos Premios Grammy Latinos a la Excelencia Musical.

Su filosofía de trabajo se resume en la frase: "Quizás no seremos la mejor orquesta del mundo, pero El Gran Combo ha sido un buen ejemplo, pues muchas orquestas que nacen, a los varios años rompen por indisciplina."

La partida de Rafael Ithier no detiene el ritmo que él implantó. Su historia, como la de la salsa misma, queda escrita en cada coro, cada timbal y cada paso de salsa que se baile en el mundo. Le sobreviven su esposa, Carmen Soto, y sus hijos.

Temas
Te puede interesar

Carlos Carrasquero, el venezolano que escribe desde la fantasía para entender lo humano

Meghan Markle envía un mensaje a su padre, quien perdió una pierna

Jimmy Kimmel extiende contrato con ABC por un año

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado.
NORUEGA

Primeros jefes de Estado y la familia de María Corina Machado llegan a Oslo a la entrega del Nobel

Alcalá aseguró que los poderes en Venezuela están “secuestrados” y pidió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que den la cara al pueblo (ARCHIVO)
Narcotráfico

Otra presunta carta enviada a Trump ratifica nexos entre Caracas y el narco, esta vez los hermanos Rodríguez

El presidente Donald J. Trump en una reunión en la Casa Blanca.
JUSTICIA

Corte Suprema de EEUU favorable a validar poderes presidenciales

A las hora programada abre sus puertas el recinto electoral habilitado en las biblioteca de Shenandoah, en Miami.
ELECCIONES 2025

Comienza jornada electoral clave en tres ciudades de Miami-Dade

Estudiantes de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, caminan por el campus de la UM en abril de 2025.
DEUDA EDUCACIONAL

Trump cierra acuerdo sobre pago ilegal de préstamos estudiantiles bajo administración Biden

Te puede interesar

Estudiantes de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, caminan por el campus de la UM en abril de 2025.
DEUDA EDUCACIONAL

Trump cierra acuerdo sobre pago ilegal de préstamos estudiantiles bajo administración Biden
El candidato a alcalde de Miami, Emilio González. 
COMICIOS

Emilio González apuesta por el voto independiente para definir elección en Miami

Alcalá aseguró que los poderes en Venezuela están “secuestrados” y pidió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que den la cara al pueblo (ARCHIVO)
Narcotráfico

Otra presunta carta enviada a Trump ratifica nexos entre Caracas y el narco, esta vez los hermanos Rodríguez

Votantes acuden al City Hall de Miami Beach a emitir su derecho al voto.
ELECCIONES

Miami Beach acude a segunda vuelta en elecciones municipales

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado.
OSLO

Crece expectación por el Nobel de la Paz, María Corina Machado suspende conferencia de prensa