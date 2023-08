Rashel Díaz y su esposo dejan Miami para vivir en Oklahoma

"Nosotros queremos -(el día de) mañana- viajar por el mundo compartiendo la palabra del señor. Eso puede ser a través de una prédica, a través de nuestros testimonios, a través de un curso de matrimonios, de hombres, mujeres... no importa, pero literalmente le queremos dedicar la vida a servirle al señor", agregó García en dicho audiovisual.

En ese sentido y para poder materializar los nuevos proyectos espirituales, Rashel y Carlos iniciarán a finales de este mes su nueva residencia en Tulsa; allí, profundizarán sus conocimientos en una escuela bíblica.

"Llegó un momento en que mi esposo y yo entendíamos que debíamos prepararnos más con respecto a la palabra de Dios... y empezamos a buscar dónde podíamos ampliar nuestro conocimiento en palabra, a buscar una escuela bíblica", acotó la también conferencista y empresaria.

"Para lograr cosas grandes, tienes que tomar pasos de fe grandes", añadió Carlos García.

"No significa que no sea incómodo porque significa dejar todo y mudarnos a Tulsa, rentar un apartamento allá para dedicarnos a profundizar en su palabra para entonces después de esa obediencia, después de esa prueba, entonces Dios nos va a poder llevar a ese próximo nivel. ¿Cuál es ese próximo nivel? La verdad no lo sabemos porque Dios es así, Dios quiere que tú tomes pasos de fe sin saber a donde él te va a llevar, pero él sí lo sabe por eso es que él ha ido preparando absolutamente todo", confesó la cubana de 50 años.

De acuerdo con información reseñada en People en Español, ambos vivirán en Tulsa por dos años.

