Revelan causa de la muerte de actor de "Lilo & Stitch", David Hekili Kenui Bell

El Departamento de Policía de Hawái dijo que las investigaciones en torno a la muerte del actor fueron concluidas y que no se sospecha de que la misma haya sido consecuencia de un delito en su contra

El actor David Hekili Kenui Bell.

El actor David Hekili Kenui Bell.

Captura de pantalla/Youtube/Access Hollywood
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- La causa de muerte del actor David Hekili Kenui Bell ha sido revelada, a dos meses de su fallecimiento. La información fue obtenida por People, detallando que el estudio se inició 19 de junio y fue completado el 10 de julio, pero las conclusiones no habían sido compartidas.

Según el informe del Departamento de Policía de Hawaii, la autopsia reveló que el intérprete de 46 años sufrió: "insuficiencia respiratoria aguda, sepsis, cardiopatía hipertensiva/aterosclerótica y obesidad mórbida". Asimismo, destacó que Bell padecía de dermatitis por estasis, una afección que se origina por la acumulación de sangre en las venas de las piernas, debido a la insuficiencia venosa crónica.

Igualmente, el documento destaca que el cuerpo del actor tenía signos de múltiples intentos de reanimación, como las marcas de: "las almohadillas del desfibrilador en el pecho, una vía aérea, un manguito de presión arterial en el brazo derecho, una vía intravenosa en el izquierdo y una aguja intraósea en la pierna izquierda, utilizada cuando el acceso intravenoso no es posible".

Al actor también se le realizó un análisis toxicológico el cual no detectó drogas o alcohol.

El informe establece que Bell manifestó dificultad para respirar antes de morir. Sin embargo, los especialistas no establecieron una causa específica de la muerte, y la catalogaron como un: "caso del forense".

En este sentido, un agente del Departamento de Policía de Hawaii dijo al medio que las investigaciones en torno a la muerte del actor, la cual se suscitó el 12 de junio en Isla Grande, Hawái, fueron concluidas y que no se sospecha de que la misma haya sido consecuencia de un delito en su contra.

El servicio fúnebre de Bell se realizó el 9 de agosto en la iglesia católica Annunciation Catholic Church de Waimea, según Hawaii Tribune-Herald.

Trayectoria

De acuerdo con IMDb, el actor también tuvo participación en episodios del remake de Magnum en los años 2018 y 2019. También formó parte de Hawaii 5.0, en 2014.

También fue parte de la producción de la película The Wrecking Crew, aún por estrenarse.

Además de su labor frente a la cámara, su familia indicó que trabajaba en el Aeropuerto Internacional de Kona.

Su última aparición fue en el live action de Lilo y Stitch. En la cinta, David Hekili Kenui Bell tuvo una participación corta pero recordada, pues forma parte de escenas recurrentes en las que es testigo de la presencia de alienígenas en la isla de Kauai.

