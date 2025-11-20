Revelan detalles de la autopsia de Selena Quintanilla

Fans sostienen una foto de Selena durante la ceremonia de homenaje a la cantante Selena Quintanilla con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el 3 de noviembre de 2017, en Hollywood, California.

MIAMI.- A 30 años del asesinato de Selena Quintanilla , Us Weekly difundió el informe de la autopsia que realizó que se le realizó a la Reina del Tex-Mex, bajo la supervisión del forense Lloyd White, revelando la causa que ocasionó su muerte.

Según reporta el portal, la intérprete, quien recibió un impacto de bala por parte de Yolanda Saldívar, fundadora de su club de fans y gerente de sus boutiques de ropa en Texas, sufrió: "una hemorragia interna y externa exsanguinante, es decir, un sangrado masivo, debido a una herida de bala perforante en el tórax".

El documento establece que la bala entró por la espalda de la cantante y tuvo una trayectoria que recorrió desde las costillas hasta el lóbulo pulmonar superior, y posteriormente perforó la pared torácica.

Durante la evaluación, se pudo hallar un orificio de salida de la bala por lo que se determinó que la trayectoria del proyectil lastimó la arteria subclavia de Selena, provocando su muerte.

La develación del documento surge días después de que la plataforma Netflix estrenara el tráiler del documental Selena y Los Dinos, que recorre la nostalgia y el impacto de la agrupación en la década de los noventa y cuenta con testimonios de sus miembros.

Fallecimiento

En la gloria de su carrera artística, a Selena le arrancaron la vida la mañana del 31 de marzo de 1995, época en la que preparaba un nuevo disco.

Yolanda Saldívar, quien había fundado y presidido desde 1991 el club de fans de Selena y posteriormente se ganó la confianza de la intérprete y su familia, se convirtió en su asistente personal y gerente de ventas de su marca, Selena Etc. Sin embargo, los indicios de una administración irregular y desvío de fondos de las tiendas deterioraron la relación; lo que llevó a la familia a apartar a Yolanda de los roles que ejercía.

El 30 de marzo, cuando Selena, junto a su esposo Chris Pérez, asistió al hotel Days Inn de Corpus Christi para buscar unos documentos que, según las investigaciones, Saldívar mantenía en su poder. Pero esta no le entregó todo y acordaron verse un día después. Saldivar le dijo entonces a Selena que había sido víctima de un ataque sexual, y la intérprete accedió a acompañarla a un hospital.

El 31 de marzo a las 9:00 horas Quintanilla y Saldívar se encontraron para asistir a un centro médico, donde un especialista negó que la mujer de entonces 34 años tenía signos de violencia sexual.

De regreso al hotel inició la discusión. En el calor de la confrontación Saldívar sacó un revólver Taurus 85 calibre 38 mm de cañón recortado128131 y amenazó a la cantante, quien al intentar huir recibió un disparo en la espalda.

Fue auxiliada inmediatamente por empleados del lugar, quienes llamaron a emergencias, y antes de desmayarse logró delatar a su atacante. Aunque la trasladaron al hospital Corpus Christi Memorial, Quintanilla había perdido mucha sangre, pues la bala impactó en la arteria subclavia, y fue declarada con muerte cerebral.

Selena tenía 23 años.