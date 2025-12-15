Revelan últimas palabras de Ozzy Osbourne antes de morir

Los Angeles, California, United States:: Ozzy Osbourne en la 62 entrega de los Grammy Awards en Los Angeles, CA.

MIAMI.- Sharon Osbourne compartió los últimos momentos que pasó con su difunto esposo, Ozzy Osbourne , durante su primera entrevista desde que el icónico rockero falleció en julio. En una emotiva charla en Piers Morgan Uncensored, Sharon contó que su esposo sabía que su final estaba cerca y se lo hizo saber con las últimas palabras que le dirigió.

Según Sharon, Ozzy había estado inquieto durante la noche anterior a su muerte . En un momento dado, la despertó.

"Le dije: 'Ya estoy despierta, me has despertado'", recordó. "Y él me dijo: 'Bésame'. Y luego me dijo: 'Abrázame fuerte'", contó la presentadora de televisión.

Esas fueron las últimas palabras que le dijo.

Horas más tarde, esa misma mañana, el vocalista de Black Sabbath bajó a hacer ejercicio, algo que hacía con regularidad, cuando sufrió un problema de salud. Nunca más volvió a hablar.

"Ojalá le hubiera dicho más a menudo cuánto lo quería. Ojalá lo hubiera abrazado con más fuerza", dijo Sharon, recordando el momento que ahora sabe que fue su última conversación.

El líder del grupo de heavy metal Black Sabbath, murió en julio a los 76 años, anunció su familia en un comunicado.

El cantante, que fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 2019, falleció apenas cuatro semanas después de ofrecer un concierto en su ciudad natal, Birmingham, en Inglaterra.

"Con más tristeza de la que pueden transmitir las meras palabras, les informamos de que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana", rezaba el comunicado.

Osbourne "estaba con su familia y rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento", agregó la familia.

El apodado Príncipe de las Tinieblas, que una vez le arrancó la cabeza a un murciélago de un mordisco sobre el escenario, fue uno de los pioneros del heavy metal —una rama del hard rock— y Black Sabbath cosechó un enorme éxito comercial en la década de 1970.