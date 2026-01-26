lunes 26  de  enero 2026
Semana de la Alta Costura empieza en París con creaciones de Chanel y Dior

A diferencia de la Semana de la Moda de París, la alta costura se celebra en enero para la temporada de verano y en julio para la de invierno

Modelos presentan creaciones para Chanel durante el desfile de Alta Costura Otoño/Invierno 2025-26 en París, el 8 de julio de 2025.&nbsp;

Modelos presentan creaciones para Chanel durante el desfile de Alta Costura Otoño/Invierno 2025-26 en París, el 8 de julio de 2025. 

AFP/Stephane De Sakutin

PARÍS.- Apenas terminados los desfiles masculinos, París abre este lunes su Semana de la Alta Costura, marcada por el debut en esta exclusiva categoría de la moda de Jonathan Anderson para Dior y de Matthieu Blazy para Chanel. Ambos estilistas ya centraron todos los focos en octubre, durante la Semana de la Moda de París con sus primeras colecciones femeninas.

"Son los dos mejores talleres de costura del mundo. Van a ser los dos grandes momentos de esta edición (...) Lo interesante será ver cómo estos dos creadores, procedentes de dos firmas que no hacen alta costura, se adaptan a este ejercicio", explica a AFP Pierre Groppo, editor en jefe de moda y lifestyle de Vanity Fair France.

A diferencia de la Semana de la Moda de París, la alta costura se celebra en enero para la temporada de verano y en julio para la de invierno, solamente en la capital francesa. Se trata de una especificidad gala en la que se presentan piezas únicas, hechas siempre a mano, destinadas sobre todo a las grandes galas y las alfombras rojas.

Casi una semana después de su desfile masculino en el Museo Rodin, Anderson presentará este lunes su colección de alta costura en el mismo lugar.

El norirlandés de 41 años, exdirector artístico de la española Loewe, fue nombrado al frente de las colecciones femeninas y de alta costura en junio, pocas semanas después de su llegada a Dior Homme, convirtiéndose en el primer diseñador desde Christian Dior en supervisar las tres líneas de la firma, propiedad de LVMH.

Su debut suscita mucha expectación, asegura Marc Beaugé, director de la revista de moda masculina L’Étiquette. En esta primera colección, "tiene que demostrar que es consciente de la dimensión del puesto".

Estreno de Blazy

También hay mucho interés en Chanel y su director creativo Matthieu Blazy, que se estrenará en la alta costura el martes, en un desfile en el Grand Palais, junto a los Campos Elíseos.

El francobelga de 41 años, quien fue nombrado a finales de 2024 en la firma de la doble C tras su paso por Bottega Veneta (del grupo Kering), ya recibió muy buenos comentarios de su primera colección en octubre.

Otros momentos destacados de la semana serán la presentación de Armani de su primera colección de alta costura sin la supervisión de su fundador Giorgio, fallecido en septiembre a los 91 años.

"Siempre es un desafío ver cómo reacciona en estos casos", estima Beaugé, para quien no habrá un "giro" importante.

"No habrá una revolución, pero será interesante ver cómo se dibuja el nuevo capítulo dentro de una casa tan encarnada por su creador histórico", reitera Groppo.

En cuatro días, 28 casas presentarán sus creaciones, empezando por Schiaparelli, cuyo desfile inaugurará la edición, como es habitual.

La firma italiana Valentino, marcada por la muerte de su fundador a los 93 años la semana pasada, también figura en el calendario, así como Elie Saab, Viktor&Rolf y Zuhair Murad. Otros estilistas como Julien Fournier, Julie de Libran y Miss Sohee desvelarán también sus selectas piezas.

En cambio, dos legendarias marcas, Balenciaga y Jean Paul Gaultier, cuyos directores creativos (Pierpaolo Piccioli y Duran Lantink respectivamente) fueron nombrados recientemente, estarán ausentes esta temporada. Y el diseñador italiano Giambattista Valli canceló su participación pocos días antes del inicio de la edición.

FUENTE: AFP

