Semejanzas y metáforas en las Meninas de Valdés

He recibido con agrado e interés la invitación de Opera Gallery Monaco a la exposición “Valdés en Mónaco”, que se inaugura el 20 de septiembre. Una exposición individual dedicada al célebre artista español Manolo Valdés (Manuel Valdés Blasco, Valencia, 1942), que exhibirá sus pinturas, esculturas y collages de técnica mixta creados entre 1983 y 2025, incluidas obras de sus icónicas Meninas. Se presentarán iteraciones a gran escala de su serie escultórica Infanta Margarita en materiales que van desde el aluminio hasta la madera.

A título indicativo, Las Meninas (1656) de Diego Velázquez es una de las obras pictóricas más analizadas y comentadas en el mundo del arte , suscitando interpretaciones y críticas diversas. Para Michel Foucault, Las Meninas presentan un juego de invisibilidades: el rey y la reina, que aparecen reflejados en un pequeño Espejo, serían el verdadero centro, aunque no aparezcan de cuerpo presente. Para él, el cuadro simboliza la crisis de la representación clásica.1

Para John Searle, toda obra de arte es un acto intencional que remite a un estado de cosas en el mundo. Las Meninas no rompe con la representación, sino que la exhibe: Velázquez juega a mostrarnos que está pintando un cuadro, que es un acto pictórico dentro del cuadro. El espejo en la pared, de espaldas al pintor, no es un vacío filosófico, sino un recurso realista que indica lo que Velázquez, en su supuesto lienzo, está pintando, nada menos que a los reyes. 2

Uno de los aspectos singulares de esta obra de arte, es que el espectador, al situarse frente a ésta, ocupa el lugar de los soberanos. El centro simbólico del espacio somos nosotros, los espectadores, convirtiéndonos en cómplice del juego, al ocupar el lugar de los reyes, contemplados en el espejo. Esta pintura es un ejemplo de cómo la representación artística produce una realidad socialmente compartida.

En Las Meninas, la figura central y por lo tanto la “menina” más importante es la infanta Margarita Teresa de Austria, hija del rey Felipe IV y de Mariana de Austria. Las meninas en realidad eran las damas de honor encargadas de asistir a la infanta Margarita: Doña Isabel de Velasco (a la derecha de la infanta, en actitud de reverencia) y Doña María Agustina Sarmiento (a la izquierda, arrodillada y ofreciéndole una vasija de agua). Ellas son las que dan nombre al cuadro. Sin embargo, la protagonista es la infanta Margarita, situada en el centro de la composición, iluminada por la luz que entra desde la derecha y que concentra la mirada del espectador y de los demás personajes. Estas figuras situadas en primer plano se representan a tamaño natural en esta pintura de grandes dimensiones.

Valdés tuvo la idea genial de sacarlas del cuadro, darle vida en pinturas y esculturas y pasearlas por las calles, plazas y jardines de las ciudades. Cada Menina de Valdés es un intento de volver a mirar la obra original como si fuera nueva, explorando sus formas y volúmenes. El pensador H. A. Murena afirma que “metáfora” es igual a “semejanza”. “Ser semejanza es ser algo que no se es totalmente, somos solo una parte de aquello a lo que nos semejamos” 3. Entonces, me pregunto, ¿Las Meninas de Valdés son metáforas? Maurice Merleau-Ponty insiste en que la pintura no es una creación aislada y que cada artista “ve el mundo a través de otros. (…) Ver un cuadro de otro artista es casi como asumir momentáneamente sus ojos. Al inspirarse, el nuevo pintor “entra” en ese cuerpo-perceptivo ajeno, pero solo para volver a salir con su propio trazo” 4, porque la percepción misma está atravesada por lo ya visto. En este caso, la inspiración en Las Meninas es un acto de percepción renovada, en la que Valdés se deja afectar por lo que Velázquez ha logrado mostrar y

desde ahí busca su propia visión, permitiendo una comprensión más vívida, creativa y emocional de la complejidad del cuadro de Velázquez, incluso recoge las interrogantes que Velázquez dejó abiertas.

“A lo largo de sus más de seis décadas de carrera, Manolo Valdés ha desarrollado una voz singular que está profundamente arraigada en la historia del arte con una lente contemporánea”, dice Damien Simonelli, director de la Galería de la Ópera en Mónaco. Las obras expuestas crean un diálogo sobre cómo evolucionan las formas y los motivos recurrentes a lo largo del tiempo y a través de los medios, desde el collage de técnica mixta hasta la pintura y la escultura.

Las obras de Manolo Valdés forman parte de prestigiosas colecciones privadas y públicas, en particular la de Museo Young de San Francisco; Colección Peggy Guggenheim, Venecia, Italia;

la Hamburger Kunsthalle, Hamburgo, Alemania; la Fundación Menil, Houston,Texas; el Museo Metropolitano de Arte, Nueva York; el Moderna Museet Art, Estocolmo, Suecia; el Museo Nacional de Arte Moderno, Centro Georges Pompidou, París, Francia; el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España; el Museo de Bellas Artes de Houston, Texas y el Museo de Bellas Artes de Boston, Massachusetts.

Las esculturas icónicas de Valdés se exhiben al aire libre en plazas, parques y jardines en las más importantes ciudades del mundo.

Exposición: Valdés en Mónaco

Fecha: 20 de septiembre-24 de octubre de 2025

Opera Gallery Monaco

1 avenue Henri Dunant Palais de la Scala 98000

Referencias

1 Michel Foucault, Les mots et les choses, Éditions Gallimard, 1966.

2 John Searle, The Construction of Social Reality, Free Press, 1997.

3 H. A. Murena, La metáfora y lo sagrado, Editorial Tiempo Nuevo, 1973.

4 Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens, Éditions Gallimard, 1996