jueves 26  de  marzo 2026
PLATAFORMAS

Serie "Dear killer nannies" explora la vida del hijo de Pablo Escobar

Sebastián Marroquín ha criticado en varias ocasiones el impacto de series como Narcos o El patrón del mal de Netflix por la imagen un tanto romántica de su padre

Serie sobre la vida del hijo de Pablo Escobar.&nbsp;

Serie sobre la vida del hijo de Pablo Escobar. 

Captura de pantalla/Youtube/Hulu Latinoamérica

PARÍS.- Creció entre sicarios que lo protegían en el violento entorno propiciado por su padre, el narcotraficante Pablo Escobar. Su hijo, Sebastián Marroquín, muestra ahora en una serie sobre su propia infancia que "sí es posible cambiar" y tomar otro camino distinto al del crimen.

Dear killer nannies: criado por sicarios, que se estrenará el 1 de abril en Disney+, cuenta la infancia de Juan Pablo Escobar, hijo del temido narcotraficante colombiano, un niño solitario que vive en un mundo de lujo en Medellín, rodeado de los mercenarios contratados por su padre para protegerlo.

Lee además
El actor cubanoamericano Willy Levy debuta en el cine español.
FAMOSOS

William Levy posa junto a su novia Jennifer Camacho
Escena del filme Perseverancia, un ensayo documental sobre Tomás Sánchez.
ARTE

Vida y obra del pintor Tomás Sánchez llega al cine

En los tres primeros episodios, proyectados esta semana en el festival Series Mania de Lille (Francia), se ve a Juampi, de siete años, vivir entre estas personas armadas y, al mismo tiempo, descubrir que su padre no es quien creía.

Embed

"No es una historia que fue creada para glorificar la actividad criminal de mi padre, en absoluto, sino para invitar a otros a que vean que sí es posible cambiar y que sí es posible tomar un camino distinto muy a pesar de aquel que te dejan trazado tus padres", explica Sebastián Marroquín, cuyo nombre de nacimiento es Juan Pablo Escobar, en una entrevista con AFP por videoconferencia, al margen de Series Mania.

"Es una historia de redención", resume quien tuvo que cambiar de identidad, como el resto de la familia Escobar, tras la muerte de su padre en 1993 abatido por las fuerzas de seguridad colombianas.

"Situaciones traumáticas"

Marroquín ha criticado en varias ocasiones el impacto de series como Narcos o El patrón del mal de Netflix por la imagen un tanto romántica de su padre y la influencia en los jóvenes, algunos de los cuales todavía quieren ser como él.

"Aprendí que hay que enfrentar nuestras propias historias, que no se trata de negarlas, sino que hay que utilizarlas para bien, para dejar un mensaje claro, inequívoco a la juventud", asevera este hombre de 49 años.

"La historia de mi padre es una historia para no repetir y nadie mejor que él para mostrarnos el camino que no debemos de recorrer", zanja sobre su progenitor, que fue uno de los capos narcotraficantes más poderosos de Colombia.

Marroquín, cocreador de la serie junto a Sebastián Ortega y Pablo Farina, insiste en que es la historia de "ese niño que fue creciendo y que fue atravesando un montón de situaciones violentas y etapas de su vida que fueron muy traumáticas y que podrían ser muy traumáticas para cualquier otra persona, sobre todo para un niño".

La serie, que cuenta con ocho episodios, muestra "la soledad y la incertidumbre" del niño, dice Ortega en declaraciones a AFP. "Hay una catarata de emociones que van y que vienen entre el amor, la diversión y la violencia, donde muchas veces solamente están divididas por fracciones de segundo".

Los primeros capítulos muestran algunos momentos cruciales en la vida del joven Juampi, como cuando ya adolescente reacciona impulsivamente tras conocer la muerte de su padre.

"Yo hoy soy un hombre de paz, soy un arquitecto, un diseñador industrial, un escritor, una persona que a través del ejemplo ha demostrado que se puede cambiar, que se puede elegir un camino diferente", reitera Marroquín, que ha escrito varios libros sobre su padre y también da conferencias sobre las terribles consecuencias del narcotráfico.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Paul McCartney anuncia el lanzamiento del álbum "The Boys Of Dungeon Lane"

Sofia Richie y Elliot Grainge se convierten en padres por segunda vez

Pianista Oscar Caucaly presenta el álbum "The Call of Pachamama"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump.
Conflicto

Trump redobla las amenazas a Irán para que negocie seriamente "antes de que sea demasiado tarde"

Christian Miguel Orosco, identificado por las autoridades como el presunto responsable del crimen.
JUSTICIA

Extraditan a Miami-Dade a sospechoso de homicidio ocurrido en 1996 tras casi tres décadas prófugo

Un bombardero estadounidense.
¿Escalada del conflicto?

EEUU confirma que las negociaciones con Irán continúan y advierte que si fracasan "desatará el infierno"

Un crucero de misiles guiados por el USS Philippine Sea (CG 58) que transita por el estrecho de Ormuz, foto proporcionada por el Departamento de Defensa de EEUU
CONFLICTO

Jefe de Irán muere en ataque al frente del cierre de Ormuz, según prensa israelí

El presidente Donald Trump asiste a la cena anual de recaudación de fondos del Comité Nacional Republicano del Congreso en Union Station el 25 de marzo de 2026 en Washington, DC.
Negociaciones

Trump: Régimen iraní quiere pactar, pero lo niegan por miedo a "ser asesinados por su propia gente"

Te puede interesar

Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto a Nicolás Maduro (2.º por la izq.), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, con los abogados defensores Barry Pollack (izq.) y Mark Donnelly (2.º por la der.).  
NARCOTRÁFICO

Juez federal de Nueva York ratifica la acusación contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por narcoterrorismo

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
PRONUNCIAMIENTO

Trump habla sobre la acusación contra Maduro: es solo una fracción de delitos, vendrán otros juicios

Sebastián Arcos, director del Instituto de Investigaciones Cubanas (CRI) de FIU.
CRISIS ENERGÉTICA

Experto de FIU advierte: Régimen de La Habana podría beneficiarse de envío de combustible desde EEUU al sector privado

James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
ABRE LA POLÉMICA

Fiscal de Florida exige cese de política discriminatoria en NFL

El presidente Donald Trump.
Conflicto

Trump redobla las amenazas a Irán para que negocie seriamente "antes de que sea demasiado tarde"