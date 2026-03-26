jueves 26  de  marzo 2026
CELEBRIDADES

Sofia Richie y Elliot Grainge se convierten en padres por segunda vez

Richie compartió en una publicación en su cuenta de Instagram una fotografía de su nuevo bebé acurrucado junto a su hermana mayor, Eloise

La modelo y diseñadora de moda Sofía Richie.&nbsp;

La modelo y diseñadora de moda Sofía Richie. 

Captura de pantalla/Instagram/@sofiagrainge
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- La modelo estadounidense Sofia Richie anunció este miércoles que ella y su esposo, Elliot Grainge, dieron la bienvenida a su segundo hijo en común: Henry Cecil Grainge. Richie compartió en una publicación en su cuenta de Instagram una fotografía de su bebé acurrucado junto a su hermana mayor, Eloise.

"Henry Cecil Grainge 18/03/26. Los amores de mi vida", escribió Richie en la descripción.

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En la imagen, el recién nacido luce un mameluco azul y descansa sobre su hermana. Aunque los rostros de ambos hijos de Richie quedan fuera del encuadre, se puede ver a Eloise vistiendo unos pantalones cortos de mezclilla y un babero rosa.

Embarazo

En los meses previos al nacimiento del bebé, la modelo compartió instantáneas de su creciente barriguita. A principios de diciembre, publicó una foto en sus historias de Instagram junto a su esposo, mostrando su vientre de embarazada bajo unos pantalones negros holgados y una camisa negra.

Se la veía tocándose la barriga con Grainge, quien vestía pantalones vaqueros azules y una camisa gris que también se había levantado.

Semanas antes, en noviembre, compartió otro vistazo de su embarazo mientras celebraba el cumpleaños de su esposo. Una de las fotos mostraba a la pareja posando al aire libre junto a Eloise.

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