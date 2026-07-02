jueves 2  de  julio 2026
ARTES VISUALES

Subastan en Bogotá más de 130 obras de arte

La subasta también incluye una gráfica con elementos de collage de la artista argentina Liliana Porter y un múltiple de Jesús Rafael Soto

Fotografía sin fecha de toma cedida por Bogotá Auctions que muestra a un grupo de personas observando una exhibición de obras en Bogotá (Colombia). &nbsp;

Fotografía sin fecha de toma cedida por Bogotá Auctions que muestra a un grupo de personas observando una exhibición de obras en Bogotá (Colombia).

 

EFE/ Bogotá Auctions

BOGOTÁ.- Una selección de más de 130 piezas de artistas colombianos e internacionales de los siglos XX y XXI, con obras de Andy Warhol y Rufino Tamayo, se subastará este jueves en la casa Bogotá Auctions.

La exposición y subasta, llamada Grabados y Múltiples, ofrece un panorama amplio de las posibilidades de la gráfica y de la edición artística, desde la figuración y la abstracción hasta el arte conceptual, el cinetismo y los múltiples escultóricos.

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"Entre las piezas más destacadas se encuentra un grabado de gran formato de Rufino Tamayo, realizado en una edición de apenas veinticinco ejemplares y dominado por el característico rojo que ocupa un lugar central en la obra del artista mexicano", indicó la directora de Bogotá Auctions, Charlotte Pieri.

Los organizadores explicaron que, a través de diferentes generaciones y lenguajes, la subasta permite recorrer algunos de los capítulos "más significativos" de la historia del arte moderno y contemporáneo.

"Todavía muchas personas creen erróneamente que un grabado es una simple reproducción. En realidad, se trata de una obra original concebida por el artista, realizada mediante procesos técnicos específicos y producida en ediciones limitadas, numeradas y controladas", añadió el comunicado.

La subasta también incluye una gráfica con elementos de collage de la artista argentina Liliana Porter y un múltiple de Jesús Rafael Soto, cuya estructura incorpora movimiento real aleatorio, "uno de los aspectos más reconocibles de la investigación cinética del artista venezolano".

Presencia colombiana

La selección cuenta con dos grabados en blanco y negro de la artista colombiana Emma Reyes, cuya producción gráfica es "poco frecuente" en el mercado artístico.

También están disponibles dos obras históricas de la pintora colombiana Beatriz González, La actualidad ilustrada (1974) y Ya llegó la fecha II (1979); además de otros trabajos de artistas del país como Maripaz Jaramillo, Momo del Villar, Ana Mercedes Hoyos y Álvaro Barrios.

El arte conceptual estará representado por una selección encabezada por Colombia-Coca Cola del artista Antonio Caro, "una de las imágenes más emblemáticas del arte colombiano contemporáneo".

Otro de los núcleos importantes de la subasta está dedicado a las búsquedas geométricas y constructivas, con trabajos de Eduardo Ramírez Villamizar, Édgar Negret, Ómar Rayo y Fanny Sanín, entre otros.

"Las diferentes aproximaciones de estos artistas permiten apreciar la riqueza y diversidad que alcanzó la abstracción geométrica en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX", mencionó el comunicado.

FUENTE: EFE

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