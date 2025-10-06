lunes 6  de  octubre 2025
Surgen detalles de entrevista al príncipe William en serie de Eugene Levy

El príncipe William abrió su corazón durante su participación en el especial de la serie de Apple TV+ de Eugene Levy, The Reluctant Traveler

Eugene Levy y el príncipe William conversan durante un episodio de la serie The Reluctant Traveler de Apple TV+.

Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Eugene Levy aseguró que no tuvo ninguna intención de preguntarle al príncipe William por la relación con su hermano, el príncipe Harry, y su cuñada, Meghan Markle, durante la entrevista que le hizo al heredero al trono británico para el programa The Reluctant Traveler de Apple TV+.

Tras estrenarse el episodio que fue grabado en los espacios del Castillo de Windsor, internautas cuestionaron por qué el actor había omitido hablar sobre los duques de Sussex, sugiriendo si al momento de hacer la entrevista se le había prohibido tocar dicho tema.

No obstante, en una entrevista que concedió a ITV News, Levy rechazó las especulaciones.

"¿Alguna vez te dijeron que no podías hacer preguntas, por ejemplo, sobre Harry y Meghan? ¿Sentiste que era algo a lo que simplemente no querías acercarte?", preguntó el periodista.

A lo que Levy respondió: "No me dijeron que no podía preguntar nada, pero realmente no me correspondía a mí hablar de eso. No tenía ningún interés en preguntarle sobre eso, porque era un tema muy delicado y, desde luego, no me correspondía a mí hacerlo".

"Creo que había otras cosas que podría abordar y que podrían ser interesantes para él y para el mundo, pero no me interesaba necesariamente profundizar en ellas", continuó Levy.

Una conversación personal

El príncipe William abrió su corazón durante su participación en el especial de la serie de Apple TV+ de Eugene Levy, The Reluctant Traveler. En el episodio, el actor recorre Londres y visita el Castillo de Windsor, donde el primogénito de la princesa Diana y el rey Carlos III fue su guía.

En el recorrido, William bromeó sobre las actividades que organiza la familia y abordó temas como las dinámicas y los retos que el 2024 impuso a William, año en el que a su padre y esposa les diagnosticaron cáncer.

Igualmente expuso cómo sus hijos llevaron la noticia de la enfermedad de la princesa de Gales y cómo los quiere proteger de las experiencias crueles a las que él y Harry estuvieron expuestos.

Max Foster, corresponsal real de CNN, también entrevistó a Levy luego del estreno del episodio. Durante la conversación, quiso saber si el actor imaginó que el príncipe profundizaría tanto en ciertos temas.

"El tono se marcó de alguna manera, ¿no?, cuando el príncipe William apareció en moto. Haces esta gira, pero da un giro inesperado; no sé si esperabas que llegara hasta ahí. Habla de sentirse abrumado por el estrés familiar y luego profundizas. Hablas del diagnóstico de cáncer de la princesa y de cómo el año pasado fue el peor de su vida. ¿Crees que ha cambiado después de eso?", preguntó Foster.

Levy respondió: "Cambia lo que es importante y realmente pareció indicar que alteró su forma de pensar".

Foster agregó: "Pero, con mucha profundidad, dijo: 'Puedo decir con seguridad que el cambio está en mi agenda', cuando hablabas del futuro de la monarquía. ¿Qué crees que quiso decir con eso?"

"Tengo la sensación de que podría estar indicando lo que sucederá cuando se convierta en rey y cómo será el tono de su monarquía, y podría ser algo que no hemos visto. El mundo no ha visto", respondió Levy.

