martes 6  de  enero 2026
MÚSICA

"The Fate of Ophelia" se convierte en el número 1 más longevo de Taylor Swift

El primer sencillo de su más reciente álbum The Life of a Showgirl regresó al primer tope de la lista Billboard Hot 100 por novena semana consecutiva

Taylor Swift llega a los Premios MTV a los Videos Musicales el miércoles 11 de septiembre de 2024 en el UBS Arena de Elmont, Nueva York.&nbsp;

Taylor Swift llega a los Premios MTV a los Videos Musicales el miércoles 11 de septiembre de 2024 en el UBS Arena de Elmont, Nueva York. 

AP/Evan Agostini/Invision
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Taylor Swift comienza el año nuevo rompiendo su propio récord, ya que The Fate of Ophelia se convierte en su sencillo número uno con mayor permanencia en la cima de la lista Billboard Hot 100, superando a "Anti-Hero" como su éxito con mayor duración en la cima de la lista

El primer sencillo de su más reciente álbum The Life of a Showgirl, que había descendido al puesto 28 debido al lanzamiento de numerosos temas navideños, ahora regresa al primer puesto por novena semana consecutiva.

Blank Space se mantuvo en el número uno durante siete semanas, seguido de Cruel Summer con cuatro, Shake It Off también con cuatro, Look What You Made Me Do y We Are Never Getting Back Together con tres cada una.

En total, los sencillos de Swift la colocan en el cuarto lugar con la mayor cantidad de números uno en la historia del Hot 100.

The Life of a Showgirl

Swift conoce mejor que nadie el arte de romper récords. En octubre, su duodécimo álbum de estudio se convirtió en el más reproducido en un solo día en 2025 en la plataforma de streaming musical.

Adicionalmente, Spotify reveló que el proyecto había batido récord por tener la mayor cantidad de preguardados para un álbum, superando los cinco millones.

The Life of a Showgirl cuenta con la colaboración de los suecos Max Martin y Shellback, productores de muchos del disco 1989, y de canciones que integran sus álbumes Reputation y Red.

