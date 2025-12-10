miércoles 10  de  diciembre 2025
PATRIMONIO

Versalles aumenta precio de entrada para visitantes extraeuropeos

Está previsto que esta medida genere 9,3 millones de euros (10,8 millones de dólares) adicionales al año, según las proyecciones

Esta imagen muestra la Galerie des Glaces (Salón de los Espejos) en el Palacio de Versalles, en Versalles, al oeste de París, el 19 de junio de 2023.

Esta imagen muestra la Galerie des Glaces (Salón de los Espejos) en el Palacio de Versalles, en Versalles, al oeste de París, el 19 de junio de 2023.

AFP/Christophe Archambault

PARÍS.- El palacio de Versalles aumentará de 3 euros (3,5 dólares) el precio de la entrada para los visitantes que no sean europeos, una medida similar a la que se anunció para el museo del Louvre, indicó el establecimiento el martes.

La medida se aplicará a partir del 14 de enero. Así, durante la temporada alta, del 1 de abril al 31 de octubre, los ciudadanos de fuera del Espacio Económico Europeo (EEE, que incluye la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega) deberán pagar 35 euros (41 dólares) para visitar la residencia de Luis XIV, en las afueras de París, frente a los 32 (37 dólares) actuales, lo que supone un aumento del 9,4%.

El palacio de Versalles recibió el año pasado 8,4 millones de visitantes, 83% de los cuales extranjeros.

Entre los visitantes extranjeros más numerosos figuran los procedentes de Estados Unidos (15%), de China e Italia (ambos con un 6%) y de Brasil (4%) y México (3%), según el informe anual del establecimiento.

A finales de noviembre, el museo del Louvre también decidió aumentar el precio de su entrada para los residentes fuera del EEE. A partir del 14 de enero, tendrán que pagar 32 euros (37 dólares), en lugar de los 22 (25 dólares) actuales, lo que representa un aumento del 45%.

En este caso, los sindicatos criticaron unánimemente el encarecimiento del precio de la entrada para los no europeos en nombre del "universalismo" del Louvre y del "igual acceso" a sus colecciones.

Las organizaciones sindicales, que denuncian la falta de personal, también se preocupan por la carga adicional que esta nueva tarifa impondrá a los trabajadores, que tendrán que verificar la nacionalidad de los visitantes.

FUENTE: AFP

