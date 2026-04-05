Willy Chirino: 79 años de ritmo, historia y el sello inconfundible

Willy Chirino posa en alfombra roja del estreno del documental sobre su vida, Chirino, del director Jorge Soliño.

MIAMI.- La industria musical latina y la comunidad cubana en el exilio se visten de gala para celebrar el cumpleaños número 79 de una de sus figuras más emblemáticas: Willy Chirino . El cantautor, nacido un día como hoy de 1947 en Consolación del Sur, Pinar del Río, es un faro cultural de una generación que encontró en sus letras el consuelo del ayer y la esperanza del mañana.

Chirino llegó a los Estados Unidos a los 14 años, una experiencia que marcó su vida y su sensibilidad artística.

Se inició en la música con la banda de rock The Whailers en 1962, pero su consolidación como solista llegó más tarde: creando un sonido propio.

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Denominado el Sonido de Miami, una mezcla de ritmos afrocubanos con rock, jazz y pop, le han valido al artista más de 20 discos y un premio Grammy. Además, se convirtió en un exponente de icónicos temas como Medias Negras y La Jinetera.

Asimismo, el tema Nuestro Día (Ya viene llegando) se convirtió en un himno que trasciende y destaca como un clamor de libertad para millones de cubanos.

No para

A sus 79 años, Willy Chirino no se detiene. Continúa pisando escenarios, principalmente de Florida, y de esta manera reafirma su vigencia, conectando con nuevas generaciones de artistas que ven en él a un maestro.

Además, en redes sociales, se comunica constantemente con el público, consultando incluso sobre dónde desearían ver su primer concierto en una Cuba libre, un sueño que mantiene intacto.

Con esta vuelta al sol, Chirino también celebra seis décadas de una carrera que promete seguir sumando años.