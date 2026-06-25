jueves 25  de  junio 2026
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Alexia Putellas está "a salvo en Caracas" tras terremotos en Venezuela

La futbolista catalana Alexia Putellas, de 32 años de edad, participaba en Venezuela en actos de su fundación Eleven y quedó atrapada en el país

La jugadora española Alexia Putellas celebra luego de anotar el tercer gol de su selección en un partido, el 5 de junio de 2026.

La jugadora española Alexia Putellas celebra luego de anotar el tercer gol de su selección en un partido, el 5 de junio de 2026.

JAIME REINA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- La futbolista española Alexia Putellas, dos veces ganadora del Balón de Oro (2021 y 2022), dijo estar "a salvo en Caracas", después de los dos devastadores terremotos en Venezuela, un país al que había viajado para cumplir con un programa benéfico y formativo de su fundación.

"Hola a todos. Dados los terremotos sucedidos en el día de ayer en Venezuela, quiero comunicar que tanto mi familia como yo nos encontramos a salvo en Caracas. Gracias por los mensajes. Muchísimo ánimo ante esta desgracia a todos los venezolanos y a todas las familias afectadas", escribió Putellas en Instagram este jueves.

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La futbolista catalana de 32 años participaba en Venezuela en actos de su fundación Eleven.

Putellas fue noticia también en las últimas horas en España por su futuro, ya que estaría cerca de cerrar su incorporación al London City Lionesses de Inglaterra, según avanzaron medios deportivos.

Actualmente se encuentra sin equipo para la próxima temporada, después de dar por concluida en mayo su etapa de catorce años en el FC Barcelona, con el que ganó treinta títulos, entre ellos cuatro Ligas de Campeones europeas y diez Ligas F españolas.

Los potentes sismos en Venezuela, de magnitud 7,2 y 7,5, derrumbaron decenas de edificios, causaron cortes eléctricos y pánico en la población, tanto en la región de La Guaira, la más afectada, como en la capital Caracas.

El balance de víctimas mortales, actualmente de al menos 164, es todavía muy incierto.

Atacante se retira de la selección Checa

El atacante Patrik Schick anunció este jueves su retirada de la selección de la República Checa, unas horas después del enorme fiasco del equipo, eliminado como colista del Grupo A del Mundial 2026 después de caer 3-0 ante México.

El jugador de 30 años del Bayer Leverkusen disputó los tres partidos de los checos en el Mundial norteamericano, donde su equipo solo sumó un punto, gracias a un empate ante Sudáfrica, y él no pudo firmar ningún gol.

Schick había debutado con la selección absoluta de su país en 2016 y desde entonces firmó 26 goles en 56 partidos.

"Mi carrera internacional se cierra hoy", escribió Schick en su perfil de Instagram.

"Esta decisión no es fruto de un impulso y no viene de la nada. Es una idea que he estado planteándome desde hace mucho tiempo", añadió.

FUENTE: AFP

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