Anthony Davis a los Wizards: Dallas hace megacanje que reabre el debate del peor intercambio de su historia

El estelar Anthony Davis, de los Mavericks de Dallas, abandona la cancha con una lesión, el 8 de febrero de 2025.

Los Dallas Mavericks y los Washington Wizards sacudieron la NBA con un traspaso de ocho jugadores que envía a Anthony Davis a la capital estadounidense. Según ESPN, Dallas recibe a Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham y Marvin Bagley III, además de dos primeras rondas y tres segundas rondas del draft, mientras que Washington suma a Davis junto a Jaden Hardy, D'Angelo Russell y Dante Exum.

En detalle, los Mavericks también obtienen la primera ronda 2026 de los Oklahoma City Thunder y una primera ronda protegida 2030 de los Golden State Warriors, además de segundas rondas procedentes de Phoenix Suns (2026), Chicago Bulls (2027) y Houston Rockets (2029).

Más allá del talento, el movimiento tiene un fuerte impacto financiero: Dallas libera cerca de 70 millones de dólares de su nómina para la próxima temporada, cae por debajo del impuesto de lujo y de ambos aprons, ganando flexibilidad inmediata. Middleton, Branham y Bagley llegan con contratos expirantes, mientras que Johnson —selección de primera ronda en 2024— tuvo un rol mínimo este curso.

En lo deportivo, Davis promedia 20.4 puntos, 11.1 rebotes, 2.8 asistencias, 1.7 tapones y 1.1 robos, aunque está de baja al menos seis semanas por una lesión de ligamentos en la mano. El diez veces All-Star tiene contrato garantizado hasta 2026-27 y una opción de jugador de 62.8 millones para la campaña siguiente; además, es elegible para una extensión máxima de cuatro años y 275 millones en agosto.

Washington, por su parte, acelera su reconstrucción. Tras adquirir a Trae Young en enero, ahora suma a Davis para formar un dúo estelar que lidere a un núcleo joven prometedor con Alex Sarr, Kyshawn George, Tre Johnson y Bilal Coulibaly. Aunque los Wizards marchan penúltimos del Este (13-36), conservan margen para sumar otro talento alto en el draft gracias a su primera ronda 2026 protegida top-8.

El contexto que duele en Dallas

Hace exactamente un año se gestó el megacambio histórico que envió a Luka Doni a los Los Angeles Lakers a cambio de Anthony Davis. Hoy, con Davis fuera y la mayoría de las piezas de aquel canje ya fuera del equipo, el balance es demoledor: Dallas podría haber terminado protagonizando uno de los peores intercambios de su historia. La franquicia gana aire financiero y picks, sí, pero el costo deportivo y simbólico de perder a su superestrella sigue pesando.

Para los Mavericks, el reto ahora es capitalizar los activos y reconstruir competitividad real. Para los Wizards, la apuesta es clara: riesgo alto, techo alto. El tiempo dirá quién gana, pero el debate ya está servido.