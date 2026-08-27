jueves 27  de  agosto 2026
DEPORTES

Argentino Colapinto renueva con Alpine para 2027

El argentino Franco Colapinto ocupa actualmente el 12º puesto de la clasificación de pilotos en el Campeonato del Mundo de la Fórmula 1, con 19 puntos

El piloto argentino Franco Colapinto, en ese momento todavía de la escudería Williams, durante una conferencia de prensa, el 5 de diciembre de 2024.

El piloto argentino Franco Colapinto, en ese momento todavía de la escudería Williams, durante una conferencia de prensa, el 5 de diciembre de 2024.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

PARÍS.- El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, renovó su contrato con Alpine por una temporada, hasta finales de 2027, anunció este jueves la escudería francesa, en la que seguirá teniendo como compañero al francés Pierre Gasly.

Colapinto llegó a la categoría reina en 2024 con Williams, donde había sustituido al estadounidense Logan Sargeant en las últimas nueve carreras de la temporada. A comienzos de 2025 fue contratado por Alpine como piloto reserva y reemplazó rápidamente a Jack Doohan como titular.

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Alpine "está encantada de completar su dúo de pilotos para la temporada 2027 del Campeonato del Mundo FIA de Fórmula 1, en la que Franco Colapinto seguirá la aventura con el equipo junto a Pierre Gasly", indicó la escudería en un comunicado.

"La temporada 2026 marcó realmente la eclosión de Franco", prosiguió el equipo dirigido por Flavio Briatore, recordando el 7º puesto del argentino de 23 años en Miami y su 7ª posición en Montreal, su mejor resultado en F1 hasta la fecha.

"Estoy encantado de seguir con la aventura junto al equipo en 2027. Me siento realmente muy bien y perfectamente integrado, y todo es aún mejor desde que hemos logrado avances significativos este año con respecto al pasado", celebró el piloto.

Actualmente ocupa el 12º puesto de la clasificación de pilotos en el Campeonato del Mundo, con 19 puntos, dos posiciones por detrás de su compañero francés, que es 10º con 44 puntos.

"Este año hemos visto a Franco crecer de verdad y ganar en madurez hasta convertirse en un excelente piloto", subrayó Briatore. "Sus resultados, especialmente en Miami y Montreal, han confirmado lo que yo ya sabía: Franco tiene plenamente su sitio en la Fórmula 1 y dentro de esta escudería".

A principios de septiembre de 2025, Gasly, por su parte, había renovado su contrato con Alpine hasta 2028.

Guevara correrá con Yamaha-Pramac

El español Izan Guevara, segundo clasificado en el mundial de Moto2, correrá en 2027 en MotoGP en el equipo Pramac, satélite de Yamaha, en lugar del australiano Jack Miller, informó este jueves el fabricante japonés.

El campeón del mundo de Moto3 en 2022, que disputa su cuarta temporada en la categoría intermedia del motociclismo, ha logrado una victoria en Francia y otros cuatro podios este año.

La próxima temporada formará pareja en Pramac con el turco Toprak Razgatlioglu, que está viviendo un primer año complicado en MotoGP.

FUENTE: AFP

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