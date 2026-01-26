Arrancan las primeras prácticas de la F1 en Barcelona

Isack Hadjar (Francia) y Oracle Red Bull Racing, Max Verstappen (Países Bajos) y Oracle Red Bull Racing, y Laurent Mekies, director del equipo Oracle Red Bull Racing, presentan su diseño para 2026 durante el lanzamiento de la temporada de Red Bull Racing en la Estación Central de Michigan el 15 de enero de 2026 en Detroit, Michigan.

Siete de las once escuderías de Fórmula 1 pusieron este lunes en pista su monoplaza de 2026, que cumple con una nueva normativa técnica, con motivo de los primeros ensayos de pretemporada en el circuito de Barcelona .

Alpine, Audi, la nueva formación estadounidense Cadillac, Haas, Mercedes, Racing Bulls y Red Bull salieron a rodar en Cataluña en esta primera jornada de pruebas privadas disputada a puerta cerrada, sin público ni periodistas.

Las escuderías tienen derecho a realizar tres días de rodaje entre el lunes y el viernes en el trazado catalán.

Contarán con otras dos sesiones de tres días de ensayos, oficiales esta vez, en Baréin, del 11 al 13 de febrero y luego del 18 al 20 de febrero, antes del primer Gran Premio del año, previsto para el 8 de marzo en Melbourne, Australia.

McLaren, bicampeona vigente del mundo de constructores, y Ferrari tienen planeado pisar la pista el martes, mientras que Aston Martin indicó el lunes que no rodará antes del jueves.

Por último, Williams había anunciado el viernes que debía renunciar a participar en esta sesión "debido a los retrasos en el programa FW48, con el fin de seguir optimizando el rendimiento del coche".

Según los tiempos que se han filtrado en varios medios, el francés Isack Hadjar habría marcado el mejor registro del lunes al volante de su Red Bull.

Lo hizo por delante del británico George Russell (Mercedes) y del argentino Franco Colapinto (Alpine) por cinco décimas y dos segundos, respectivamente.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) habría sido cuarto, al frente del francés Esteban Ocon (Haas) y del neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls).

El finlandés Valtteri Bottas (Cadillac), el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) habrían cerrado el pelotón con entre seis y ocho segundos de desventaja respecto a Hadjar.

Estos cronos, sin embargo, deben ser tomados con cautela, ya que las escuderías se centran esta semana en la confiabilidad de sus monoplazas.

Habrá que esperar a Baréin y, en particular, a la segunda sesión de pruebas en la isla del Golfo para que el rendimiento sea realmente el centro del debate.

