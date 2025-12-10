Baltimore se lleva a Pete Alonso y rompen la agencia libre

Pete Alonso #20 de los Mets de Nueva York conecta un doblete durante la primera entrada contra los Cachorros de Chicago en el Wrigley Field el 25 de septiembre de 2025 en Chicago, Illinois.

Pete Alonso , de 30 años, despejó dudas sobre su futuro tras una temporada 2025 espectacular. A pesar de un 2024 discreto, el inicialista volvió con fuerza para ganarse un contrato largo. Fuentes citadas por ESPN informan que Alonso está finalizando un acuerdo de cinco años y $155 millones con los Baltimore Orioles , lo que lo convierte en uno de los fichajes más llamativos del receso.

En 2025, Alonso bateó .272/.347/.524, conectó 38 jonrones y registró un OPS de .871.

BÉISBOL Offseason en la MLB, el otro "juego" que define campeones

Elevó su “exit velocity” a 93.5 mph, su mejor marca de por vida, y mejoró su tasa de batazos duros y “barrels”, lo que sugiere que su resurgimiento ofensivo no fue casualidad.

Jugó los 162 partidos por segundo año consecutivo, algo que refuerza su reputación de durabilidad.

Este repunte convirtió al bateador en un candidato codiciado en la agencia libre 2025-26.

Picsart_24-10-04_15-38-47-088.jpg Devin Williams, relevista de los Cerveceros de Milwaukee, se lamenta tras permitir un jonrón de pete Alonso, de los Mets de Nueva York, en el tercer juego de la serie de comodines de la Liga Nacional, el jueves 3 de octubre de 2024 AP/Morry Gash

Baltimore busca potencia — y Alonso encaja perfecto

Los Orioles necesitan más poder en la alineación: su plantel fue de los menos consistentes al bate en 2025.

Con Alonso alcanzan un bateador probado, con histórico de jonrones y reputación de “masacrar lanzamientos”. Además, su edad y reciente resurgimiento lo convierten en una apuesta razonable.

¿Riesgo a largo plazo o acierto de mercado?

Históricamente, firmar largos contratos a primera base ofensivos con 30 años o más ha traído resultados mixtos. Pero Alonso parece diferente: mejoró su ofensiva de forma notable, regaló durabilidad y ajustó su approach al bate. Si mantiene ese nivel, Orioles podrían haber logrado un gran golpe.