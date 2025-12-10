miércoles 10  de  diciembre 2025
Béisbol

Baltimore se lleva a Pete Alonso y rompen la agencia libre

Pete Alonso firmaría un contrato de cinco años y 155 millones de dólares con los Baltimore Orioles tras batear .272, 38 jonrones y una OPS de .871 en 2025

Pete Alonso #20 de los Mets de Nueva York conecta un doblete durante la primera entrada contra los Cachorros de Chicago en el Wrigley Field el 25 de septiembre de 2025 en Chicago, Illinois.&nbsp;

Pete Alonso #20 de los Mets de Nueva York conecta un doblete durante la primera entrada contra los Cachorros de Chicago en el Wrigley Field el 25 de septiembre de 2025 en Chicago, Illinois. 

Geoff Stellfox/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Pete Alonso, de 30 años, despejó dudas sobre su futuro tras una temporada 2025 espectacular. A pesar de un 2024 discreto, el inicialista volvió con fuerza para ganarse un contrato largo. Fuentes citadas por ESPN informan que Alonso está finalizando un acuerdo de cinco años y $155 millones con los Baltimore Orioles, lo que lo convierte en uno de los fichajes más llamativos del receso.

Un 2025 para olvidar el pasado reciente

En 2025, Alonso bateó .272/.347/.524, conectó 38 jonrones y registró un OPS de .871.

Lee además
Framber Valdez, #59 de los Astros de Houston, reacciona al salir del montículo durante la quinta entrada contra los Mets de Nueva York en el Día Inaugural en el Daikin Park, el 27 de marzo de 2025 en Houston, Texas. 
BÉISBOL

Offseason en la MLB, el otro "juego" que define campeones
Jugadores del Manchester City celebran luego de vencer al Real Madrid en un partido de la Liga de Campeones, el 10 de diciembre de 2025.
FÚTBOL

Manchester City agrava la crisis del Real Madrid

Elevó su “exit velocity” a 93.5 mph, su mejor marca de por vida, y mejoró su tasa de batazos duros y “barrels”, lo que sugiere que su resurgimiento ofensivo no fue casualidad.

Jugó los 162 partidos por segundo año consecutivo, algo que refuerza su reputación de durabilidad.

Este repunte convirtió al bateador en un candidato codiciado en la agencia libre 2025-26.

Picsart_24-10-04_15-38-47-088.jpg
Devin Williams, relevista de los Cerveceros de Milwaukee, se lamenta tras permitir un jonrón de pete Alonso, de los Mets de Nueva York, en el tercer juego de la serie de comodines de la Liga Nacional, el jueves 3 de octubre de 2024

Devin Williams, relevista de los Cerveceros de Milwaukee, se lamenta tras permitir un jonrón de pete Alonso, de los Mets de Nueva York, en el tercer juego de la serie de comodines de la Liga Nacional, el jueves 3 de octubre de 2024

Baltimore busca potencia — y Alonso encaja perfecto

Los Orioles necesitan más poder en la alineación: su plantel fue de los menos consistentes al bate en 2025.

Con Alonso alcanzan un bateador probado, con histórico de jonrones y reputación de “masacrar lanzamientos”. Además, su edad y reciente resurgimiento lo convierten en una apuesta razonable.

¿Riesgo a largo plazo o acierto de mercado?

Históricamente, firmar largos contratos a primera base ofensivos con 30 años o más ha traído resultados mixtos. Pero Alonso parece diferente: mejoró su ofensiva de forma notable, regaló durabilidad y ajustó su approach al bate. Si mantiene ese nivel, Orioles podrían haber logrado un gran golpe.

Temas
Te puede interesar

Adebayo asume con responsabilidad el liderazgo en el Heat: "Muchas subidas y bajadas"

Nombran a miembro de los Dolphins como el Jugador Defensivo de la semana en la AFC

Platini denuncia por difamación a tres exmiembros de la FIFA

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Eileen Higgins celebra el triunfo electoral que la convierte en alcaldesa electa de Miami.
ELECCIONES 2025

Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami con una promesa de transparencia y enfoque social

La hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa Machado, recibió el Nobel de la Paz 2025 en nombre de la líder opositora de Venezuela.
CEREMONIA EN OSLO

María Corina Machado rumbo a Oslo reafirma que el Nobel de la Paz es de todos los venezolanos

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado. video
CEREMONIA EN OSLO

María Corina Machado no llega a Oslo para recibir el Nobel de la Paz 2025 y lo delega en su hija

Gelien Pérez y William Marrero, elegidos nuevos concejales de Hialeah 
SANGRE JOVEN

Hialeah: Gelien Pérez y William Marrero ganan sus escaños al nuevo Concejo de la ciudad

La líder opositora venezolana María Corina Machado (izq.) hace un gesto durante una protesta convocada por la oposición en vísperas de la investidura presidencial, en Caracas el 9 de enero de 2025. video
RECONOCIMIENTO

Documental sobre María Corina Machado acompaña su histórica llegada al Nobel de la Paz

Te puede interesar

La hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa Machado, recibió el Nobel de la Paz 2025 en nombre de la líder opositora de Venezuela.
CEREMONIA EN OSLO

María Corina Machado rumbo a Oslo reafirma que el Nobel de la Paz es de todos los venezolanos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell en conferencia de prensa.
ECONOMíA

La Reserva Federal hace el 3er recorte consecutivo de tasas de interés en 2025

El presidente estadounidense Donald Trump durante una mesa redonda en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 10 de diciembre de 2025.  video
TENSIONES

Trump anuncia la incautación de un petrolero frente a costas de Venezuela

Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami.
POLÍTICA

Alcaldesa electa de Miami anuncia freno a la cooperación policial con agentes de Inmigración

Luis Arce, expresidente de Bolivia.
POLÍTICA

Expresidente de Bolivia Luis Arce es detenido por presunto caso de corrupción