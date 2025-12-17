Tom Brady aconseja a Patrick Mahomes tras su grave lesión de rodilla: “Es una de las rehabilitaciones más duras”

Patrick Mahomes #15 de los Kansas City Chiefs le da la mano a Tom Brady #12 de los Tampa Bay Buccaneers después de derrotar a los Tampa Bay Buccaneers 41-31 en el Estadio Raymond James el 2 de octubre de 2022 en Tampa, Florida

Tom Brady compartió su experiencia personal sobre la recuperación de una rotura de ligamento cruzado anterior (ACL) para enviar un mensaje de apoyo y consejos a Patrick Mahomes , luego de que el mariscal de campo de los Kansas City Chiefs sufriera una grave lesión de rodilla que puso fin a la temporada del equipo.

Mahomes, en su novena temporada en la NFL , se rompió el ACL durante la derrota del domingo ante los Los Angeles Chargers, resultado que dejó a Kansas City fuera de la contienda por los playoffs. El lunes, los Chiefs confirmaron que el quarterback fue operado con éxito de la rodilla izquierda. Aunque evitó daños mayores en otros ligamentos, reportes indican que también se le reparó un desgarro del LCL.

Brady, quien sufrió una lesión idéntica en su año 9 como profesional durante la temporada 2008 con los New England Patriots, habló del tema en el podcast “Let’s Go!”.

“Es una rehabilitación dura, una de las más difíciles”, explicó el exquarterback. “Cada día hay dolor y molestias, pero progresas a través de ese dolor. Psicológicamente es muy complicado”.

El siete veces campeón del Super Bowl destacó la importancia del enfoque mental durante el proceso de recuperación.

“Lo único que puedes hacer es concentrarte en lo que viene y no mirar atrás. Esto pasa a formar parte de tu carrera, y muchos jugadores lo han superado”.

Picsart_25-09-16_19-26-48-007 El exjugador de la NFL Tom Brady sonríe durante la ceremonia de inauguración de su estatua antes del partido de pretemporada de la NFL 2025 entre los Washington Commanders y los New England Patriots en el Estadio Gillette el 8 de agosto de 2025 en Foxborough, Massachusetts. Billie Weiss/Getty Images/AFP

Brady también subrayó la necesidad de asumir la rehabilitación con la misma intensidad que el entrenamiento habitual:

“Hay que salir del modo rehabilitación lo antes posible y volver al modo entrenamiento. Eso requiere un compromiso total, el mismo que tienen los grandes atletas para ser grandes”.

La comparación entre ambos quarterbacks es inevitable. Brady y Mahomes ganaron tres Super Bowls antes de sufrir una rotura de ACL. En el caso del legendario pasador, el regreso fue contundente: en la temporada 2009 lanzó para 4.398 yardas y 28 touchdowns, fue elegido Jugador Regreso del Año, y llevó a los Patriots a los playoffs.

Brady cerró su carrera con siete anillos de Super Bowl, un ejemplo que refuerza su mensaje de optimismo hacia Mahomes, quien ahora inicia uno de los mayores desafíos físicos y mentales de su trayectoria en la NFL.