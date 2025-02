Carlos Sainz ya entrena con su nuevo monoplaza

"Me siento en casa, me siento cómodo y me siento privilegiado, porque tenemos un increíble equipo que se está formando alrededor de mí. Y mira el coche ahora, respecto a dónde estaba 12 meses o 24 meses atrás. Ese es el logro del equipo. 1.000 individuos todos apuntando en la dirección correcta", destacó el jefe del equipo, James Vowles, durante el evento.

Para el 'capitán' del proyecto, "todo se trata de colaboración y trabajo en equipo", para "desafiar a otras marcas, sistemas y dinámicas", por eso se asociaron con Atlassian, nuevo socio principal. "Son compañeros, no son 'sponsors'. Son compañeros que quieren ser parte de lo que estamos haciendo", destacó.

versainz.jpg El piloto de Red Bull Max Verstappen, izquierda, el piloto de Ferrari Carlos Sainz de España, derecha, hablan después del GP de Japón AP/Hiro komae

"Veremos cómo avanzamos, nos hemos centrado en 2026, 2027 y 2028. Este año tenemos grandes cambios de infraestructura, 700 personas, más de 1.050, y aún no hemos terminado. Estamos aquí para asegurarnos de que volvamos a ganar campeonatos. Para hacer eso, va a tomar un poco más de tiempo, pero estamos invirtiendo para eso. Debería ser un buen año. Muy, muy emocionante", deseó Vowles.

El jefe de equipo explicó que el FW47 "obviamente es una evolución del coche del año pasado", por lo que "siempre es difícil saber" cuál será el listón. "Cuando miras el coche, puedes ver miles de detalles que son otra evolución de donde estábamos antes. No ha habido ningún bloqueo en cuanto a dónde estábamos. Estamos asegurándonos de que continuamente avanzamos el equipo", agregó.

"Tenemos muchos más ingredientes disponibles para nosotros. Creo que en un fin de semana de carrera normal es imposible (subir al podio), pero hay circunstancias que nos caerán y tenemos dos de los pilotos más fuertes que nos darán absolutamente todo, como el equipo", advirtió sobre una escudería con trabajadores que "han dado la vida" por el proyecto.

Tras la conversación con Vowles, fue el turno de los pilotos. En un tono distendido, Albon se quejó del frío en Silverstone. "Mi cerebro no puede pensar. Está frío", bromeó. "Me siento como si estuviera viviendo mi sueño. He soñado con esto desde que tenía cuatro años. Voy a apreciar ese momento cuando salga en el coche por primera vez esta tarde. Todos hemos querido estar en Formula 1 en algún punto de nuestras vidas y es un lugar muy especial para nosotros", comentó.

Por su parte, Sainz reveló que sus vacaciones fueron "más cortas" por el cambio de Ferrari a Williams. Y el madrileño ha sido el primer en dar una vuelta con el nuevo FW47, un giro de instalación y con gomas de lluvia. "Todo ha salido bien, es buena noticia, porque la vuelta de instalación de un coche recién nacido es siempre un poco difícil, pero todo funcionó como debería", valoró.

Carlos Sainz de Ferrari a Williams

El español llega a Williams desde Ferrari, un equipo de los punteros en los últimos años. En Grove esperan que su información de los de Maranello ayude a dar ese salto de calidad que tanto necesitan. Según Sainz, ya se ha aplicado mucha de estos datos que traía consigo.

"Bueno, yo creo que sabéis no, que obviamente toda la información que pueda me la voy a traer, ya la he traído. Ya he hablado. Ya se ha aplicado muchas cosas. Entre Alex y yo, la experiencia que tiene Alex de tres años en el equipo, lo que yo pueda traer de de mis pasados equipos, creo que también hay rendimiento ahí. Hay tiempo por vuelta que ojalá se pueda notar tanto", destacó Sainz.

El expiloto de Ferrari será nuevo compañero de Alex Albon, sin embargo, en esta ocasión Sainz luce como lider, en lugar de ser el escudero de alguien más.

"Creo que con Alex puedo formar una dupla de pilotos importantes, que podamos trabajar en la misma dirección, y sentirte querido y respaldado por toda una escudería, que trabaja a fondo para ser competitivos otra vez, y tener esa idea en la cabeza de imaginar que gano una carrera con Williams en el futuro, me motiva mucho, y me apetece", reconoció.

El equipo británico eligió a Carlos Sainz, su flamante fichaje para esta temporada, para que diese las primeras vueltas con el FW47 de 2025. Pese a que el diseño dicen que no es definitivo, la realidad es que el coche tenía un aspecto completamente afilado y agresivo evocando las exitosas líneas de diseño que han llevado a Red Bull a dominar el campeonato en los últimos años.

FUENTE: Europa Press