Del diamante al micrófono: Kershaw, Votto y Rizzo siguen ligados al béisbol en la TV

Clayton Kershaw #22 de los Dodgers de Los Ángeles saluda a la afición al ser retirado del juego durante la quinta entrada contra los Gigantes de San Francisco en el Dodger Stadium el 19 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California.

El retiro del béisbol profesional no siempre significa un adiós definitivo. Para muchas de sus grandes figuras, es apenas un cambio de rol. Clayton Kershaw, Joey Votto y Anthony Rizzo , tres de los nombres más respetados de las Grandes Ligas en las últimas dos décadas, están a punto de iniciar una nueva etapa frente a las cámaras, confirmando que las estrellas nunca se alejan del todo del juego.

Según informó Front Office Sports, los tres exjugadores están finalizando acuerdos para incorporarse a la cobertura de NBC de cara a la temporada MLB 2026 , justo cuando la cadena regresa al béisbol por primera vez en 26 años tras firmar un contrato de tres años y 600 millones de dólares.

Kershaw: una leyenda que sigue hablando de Dodgers y MLB

Clayton Kershaw colgó los spikes tras 18 temporadas completas con los Los Angeles Dodgers, convirtiéndose en uno de los lanzadores más dominantes de su generación. Su palmarés es de élite: MVP de la Liga Nacional (2014), tres premios Cy Young y tres títulos de Serie Mundial (2020, 2024 y 2025).

Su llegada a la televisión era casi inevitable. Con una carrera marcada por la excelencia, liderazgo y profundo conocimiento del juego, Kershaw representa el perfil ideal del exjugador que puede traducir el béisbol moderno para el gran público.

Joey Votto: el analista más codiciado tras el retiro

Retirado en agosto de 2024, Joey Votto fue considerado por varias cadenas como el principal prospecto televisivo del béisbol, por delante incluso de opciones más jóvenes. El MVP de la Liga Nacional en 2010 y seis veces All-Star pasó 17 temporadas con los Cincinnati Reds, destacándose no solo por su talento, sino por su carisma y capacidad para explicar el juego.

Su fichaje refuerza la idea de que las transmisiones buscan algo más que nostalgia: quieren voz, criterio y personalidad, atributos que Votto ha demostrado dentro y fuera del campo.

Anthony Rizzo y la transición natural del campeón

El último en retirarse fue Anthony Rizzo, quien dijo adiós en septiembre tras 14 años en MLB con Padres, Cubs y Yankees. Tres veces All-Star y cuatro veces Guante de Oro, Rizzo es recordado especialmente por ser parte fundamental del equipo de Chicago Cubs que rompió la maldición de 108 años sin títulos en 2016.

Su experiencia en grandes mercados y escenarios de máxima presión lo convierten en una pieza valiosa para el análisis televisivo.

Una tendencia que no se detiene

Los casos de Kershaw, Votto y Rizzo no son aislados. Alex Rodríguez, David Ortiz, Frank Thomas y Derek Jeter son ejemplos claros de cómo las grandes figuras del diamante encuentran una segunda vida en los estudios de Fox Sports, MLB Network o ESPN.

El patrón se repite: carreras largas, legado indiscutible y, apenas meses después del retiro, trabajo asegurado en televisión. Porque el béisbol cambia, pero las voces que lo marcaron siguen siendo necesarias.

Para estas estrellas, el retiro no es un punto final. Es simplemente otra forma de seguir jugando el mismo juego.