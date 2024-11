Djokovic se baja del Masters ATP por lesión

El serbio Novak Djokovic se seca el sudor durante su partido ante el australiano Alexei Popyrin en el US Open, el viernes 30 de agosto de 2024.

El tenista serbio Novak Djokovic anunció este martes a través de sus redes sociales que no competirá en el Masters ATP que reunirá a los ocho mejores jugadores del año del 10 al 18 de noviembre en Turín, en el norte de Italia.

"Debido a una lesión, no jugaré la próxima semana" un torneo que ha ganado en 7 ocasiones (récord), explicó en Instagram el exnúmero 1 mundial, aunque en 2024 ocupa apenas la sexta plaza en 'The Race', la clasificación que sólo tiene en cuenta los resultados de este año y que determina los participantes en el 'torneo de maestros'.

"Disculpas a aquellos que habían previsto ir a verme. Deseo a todos los jugadores un gran torneo", añadió el jugador de 37 años, que ocupa la quinta posición en la clasificación ATP.

Novak Djokovic (33).jpg Novak Djokovic se refresca durante el partido contra Laslo Djere por la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, el miércoles 28 de agosto de 2024, en Nueva York. AP Foto/Frank Franklin II

Pese a que no precisa el origen de su lesión, la renuncia de Djokovic no es ninguna sorpresa, ya que la semana pasada no participó en el Masters 1000 de París y había dejado entrever que su temporada había acabado.

Djokovic ha vivido un 2024 de muchas dificultades, en el que no ha ganado ningún título ATP, algo que no le ocurría desde 2006, y a la sombra del italiano Jannik Sinner y del español Carlos Alcaraz, las estrellas emergentes del circuito.

No obstante, salvó el año ganando el oro olímpico en París, el único gran título que no figuraba en su impresionante palmarés, en el que destacan los 24 Grand Slam, un récord que comparte con la australiana Margaret Court.

Para el Masters de Turín se han clasificado ya, además de Sinner y Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev y Taylor Fritz y, con la ausencia de Djokovic, otros cuatro tenistas aspiran aún a estar presentes en la prueba.

Casper Ruud, Andrey Rublev y Grigor Dimitrov juegan esta semana en Metz para asegura su participación, mientras que Alex de Miñaur compite en Belgrado.

FUENTE: AFP