Djokovic se da otro paseo en Roland Garros

El serbio, campeón únicamente en 2016, continuará el camino hacia su 18º Grand Slam ante e el colombiano Daniel Galán.

Sin duda será un duelo de contrastes. "Para ser sincero, no conozco gran cosa sobre él. Nunca le vi jugar, por lo que obviamente tengo que buscar sus partidos, los vídeos, e intentar prepararlo con mi equipo", señaló el serbio sobre Galán.

El sudamericano se impuso por 6-2, 6-2 y 6-3. Primera raqueta colombiana, el jugador de 24 años había caído ante el suizo Henri Laaksonen (135º) en la tercera ronda de clasificación, pero accedió al cuadro principal por la baja de otro tenista.

"Estoy muy contento, no sé si en una nube. He sentido el cariño y la energía que me han enviado desde Colombia, no solo mi familia. Lo agradezco", señaló.

LEA TAMBIÉN: Serena Williams deja Roland Garros por lesión en tendón de Aquiles