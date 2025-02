Dolphins operan sin pensar en Terron Armstead para 2025

En una reunión con los medios de comunicación el martes, McDaniel fue cuestionado sobre si el tackle izquierdo regresaría a la acción con el combinado en la siguiente campaña, y aunque el entrenador dejó claro que no estaba seguro si Armstead se retiraría o no, aseguró que los encargados de realizar las estrategias en los Dolphins están operando en base a que el jugador, próximo a cumplir 34 años de edad, no estará en el horizonte para el equipo en el futuro.