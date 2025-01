Miami Dolphins se une al Real Madrid para llevar la NFL a España

El brasileño es un enamorado de la NFL y, de hecho, el pasado mes de diciembre estuvo en el estadio de los Dolphins asistiendo a un encuentro del equipo de Miami.

Con la nueva imagen del Santiago Bernabéu, el presidente Florentino Pérez no dudó en otorgar el recinto madrileño a otros eventos fuera del fútbol.

“Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Este es uno de los grandes templos del fútbol y del deporte mundial. Aquí se han vivido emociones que han llegado a sentirse en todos los rincones del mundo. Se habla de las noches mágicas del Bernabéu como parte de la leyenda y la historia del Real Madrid. Este estadio mítico es un icono para todos los aficionados del deporte (…) Todos quieren ver el Bernabéu. Es un estadio de una institución querida y admirada por todo el mundo”, comenzó diciendo Florentino Pérez.

El evento donde se comunicó el anunció, estuvo Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, junto con Brett Gosper, director de Europa y Asia Pacífico de la NFL, y autoridades locales y regionales como José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, o Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, además de representantes de los Dolphins.

“Es un honor que una competición de la grandeza de la NFL haya elegido al Bernabéu para ser su casa. Les quiero decir que es un inmenso orgullo para los madridistas, los madrileños y los españoles el hecho de que Madrid y el Bernabéu puedan transmitir al mundo lo que representa uno de los mayores deportes de Estados Unidos”, dijo Florentino Pérez durante el anuncio. “La NFL será la gran protagonista de un acontecimiento que dará la vuelta al mundo, y lo hará en el Bernabéu, un estadio que es referente en la arquitectura y que está preparado para cada desafío. Madrid es una de las grandes ciudades del mundo, es hospitalaria y abierta al mundo, preparada para convertir esta llegada de la NFL en una de las grandes fiestas mundiales del mundo”, añadió el mandamás de un club blanco.

Embed - NFL on ESPN on Instagram: "The Miami Dolphins will be one of the teams to play in Madrid next season at Bernabéu Stadium, the NFL announced Friday."