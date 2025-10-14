E1 Miami GP se prepara para llenar de emoción las costas de la ciudad

La E1 Miami GP es una carrera de botes completamente eléctricos, en la que la tecnología del más alto nivel, el rendimiento competitivo y el entretenimiento se juntan.

La primera competencia de botes completamente eléctricos en el mundo hará de Miami su casa entre el 7 y 8 de noviembre próximos, lo que llevará la emoción de las carreras a las costas de la ciudad.

La E1 Miami GP promete ser una competición llena de adrenalina que implicará la utilización de tecnología marina de primer nivel. Íconos globales y propietarios de equipos como Tom Brady , LeBron James y Marc Anthony apoyarán a sus escuadras, que batallarán por coronarse como Campeones del Agua en Miami.

La vibrante cultura de Miami y su hermoso fondo natural se presentan como la alternativa ideal para albergar esta competición, que concluirá la temporada 2025.

¿De qué se trata?

La E1 Miami GP es una carrera de botes completamente eléctricos, en la que la tecnología del más alto nivel, el rendimiento competitivo y el entretenimiento se juntan. El campeonato lleva a los límites de la velocidad, la competencia y la innovación a través del E1 RaceBird, el primer bote 100% eléctrico del mundo, combinando la propulsión eléctrica con la tecnología de hidroala.

Asimismo, la E1 Miami GP ofrece grandes oportunidades para los aficionados al deporte e incluso para aquellos que decidan echar un vistazo por simple curiosidad. La carrera transformará el exclusivo Ocean Club de Miami en un recinto glamoroso con vistas al horizonte. Un escenario de ensueño para emocionantes carreras acuáticas y entretenimiento de lujo.

Más información

¿Cuándo es? El 7-8 de noviembre del 2025.

¿Dónde? En el Miami Marine Stadium.

¿Cuál es su importancia? Se trata de la primera carrera E1 en los Estados Unidos.