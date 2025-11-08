sábado 8  de  noviembre 2025
BÉISBOL

El contrato que ya no significa compromiso

Cada invierno se repite la misma historia de peloteros que aún tienen compromisos vigentes en MLB y deciden probar suerte de nuevo, buscando un contrato mejor

El venezolano Robert Suárez, de los Padres de San Diego, lanza contra los Tigres de Detroit durante la novena entrada en el Comerica Park, el 22 de abril de 2025 en Detroit, Michigan.&nbsp;

El venezolano Robert Suárez, de los Padres de San Diego, lanza contra los Tigres de Detroit durante la novena entrada en el Comerica Park, el 22 de abril de 2025 en Detroit, Michigan. 

AFP / Duane Burleson
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

En las últimas temporadas, la agencia libre de las Grandes Ligas ha dejado de ser un proceso natural de vencimiento de contratos para convertirse en una estrategia calculada. Jugadores como Alex Bregman, Pete Alonso o incluso algunos brazos como el japonés Shota Imanaga y el cerrador Robert Suárez han entendido que la cláusula de salida no es una puerta de emergencia, sino una herramienta de poder.

Cada invierno se repite la misma historia de peloteros que aún tienen compromisos vigentes y deciden probar suerte de nuevo, buscando “el contrato que realmente merecen”. La pregunta es si eso sigue siendo parte del negocio o si lo desvirtúa.

Lee además
Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.
BÉISBOL

Estrella dominicana, suspendida de por vida por MLB, firma para jugar en Venezuela
Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.
Béisbol

MLB niega permiso a Emmanuel Clase para lanzar en Venezuela mientras sigue bajo investigación por apuestas

Las cláusulas de salida se crearon como una forma de equilibrio, una garantía para el jugador que firma por menos años a cambio de cierta seguridad. Pero hoy parecen una moneda de cambio desequilibrada. Alonso y Bregman, asesorados por Scott Boras, no dudaron en renunciar a acuerdos multimillonarios para volver al mercado, donde el simple rumor de una guerra de ofertas ya eleva sus cifras.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Alex Bregman (@abreg_1)

Lo mismo ocurre con lanzadores que capitalizan una buena temporada para reescribir su valor. Robert Suárez, quien renació con San Diego tras un 2025 brillante, usará la cláusula para buscar un contrato más largo. Y Shota Imanaga, sensación de los Cachorros, sabrá que su precio jamás será tan alto como ahora.

"Una renegociación disfrazada"

¿Está mal aprovecharlo? No necesariamente. Las reglas lo permiten, los equipos aceptan las condiciones y el sindicato lo celebra. Pero el espíritu del juego se debilita cuando cada buen año se convierte en una renegociación disfrazada. La estabilidad que solía dar un contrato se desvanece y el mercado se vuelve efímero.

Quizás el problema no sea que los jugadores se salgan del contrato, sino que el sistema los haya educado para hacerlo. El béisbol, en su afán de maximizar cada dólar y cada WAR, convirtió la lealtad en una estadística prescindible. Hoy ya no importa la firma, ni la promesa, ni el “me quedo” que antes sellaba una era. En este negocio, la palabra vale lo que dura una buena temporada. Después, todo se renegocia.

Temas
Te puede interesar

¿Un tope salarial para salvar a MLB?

Dodgers ya tienen su dinastía en MLB con Shohei Ohtani y Yamamoto a la cabeza

Venezolano Javier Sanoja, de los Marlins, consigue su primer Guante de Oro en MLB

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de referencia del Departamento de Policía de Miami - Dade.
Investigación

Muere el oficial de la policía herido de bala en el suroeste de Miami-Dade

Los comunistas Zohran Mamdani, (izq.) el nuevo alcalde de Nueva York, y el senador federal, Bernie Sanders. 
SOCIALISMO E ISLAMISMO

Nueva York y los demócratas: una nueva era de oscuridad

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump. 
Inmigración

EEUU retoma norma de "carga pública" para emitir visado en el mundo

Momentos de la detención de los 11 sospechosos durante el operativo contra la banda ABK.
SUCESOS

Operativo en Miami desmantela casa usada para estafas bancarias

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas
POLÍTICA

María Corina Machado siempre fiel a su voz y a su causa: Venezuela

Te puede interesar

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz. video
JURAMENTACIÓN

Rodrigo Paz asume la presidencia de Bolivia: es tiempo de la democracia, del respeto y la unidad

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
CRIMEN TRANSNACIONAL

Francia refuerza su presencia en América Latina para combatir el narcotráfico

Esta fotografía de archivo, difundida por el Gobierno del Estado de Paraná, muestra la destrucción causada por un tornado con vientos de hasta 250 kilómetros por hora que azotó la ciudad de Rio Bonito do Iguaçu, en el estado brasileño de Paraná, el 7 de noviembre de 2025.
CLIMA

Tornado deja seis muertos y más de 750 heridos en sur de Brasil

El humo se eleva desde el lugar del accidente de un avión de carga de UPS cerca del UPS Worldport en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025. Un avión de carga de UPS se estrelló la noche del 11 de noviembre cerca del Aeropuerto Internacional de Louisville poco después del despegue, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.
MEDIDAS

UPS y FedEx suspenden vuelos de aviones de carga MD-11 tras accidente en EEUU

Los visitantes hacen cola en la entrada de la pirámide del museo del Louvre en París el 17 de junio de 2022.
ARTES VISUALES

El Louvre refuerza medidas de seguridad