lunes 8  de  septiembre 2025
Fútbol

Erling Haaland sufre curioso accidente con su selección de Noruega

Erling Haaland sufrió un corte en la cara al golpearse con la puerta del bus en la concentración de Noruega. Recibió 3 puntos de sutura pero jugará

El noruego Erling Haaland, del Manchester City, celebra en el campo tras el triunfo de su equipo ante el Brujas, el 29 de enero de 2025.

El noruego Erling Haaland, del Manchester City, celebra en el campo tras el triunfo de su equipo ante el Brujas, el 29 de enero de 2025.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, encendió las alarmas este fin de semana tras sufrir un corte en el rostro mientras se encontraba concentrado con la selección de Noruega. El incidente, aunque curioso, no reviste gravedad y no le impedirá disputar el próximo compromiso internacional.

Según informaron medios noruegos, Haaland fue golpeado por la puerta de equipaje del autobús del equipo al llegar al hotel de concentración. El propio futbolista compartió en Snapchat una imagen de la herida, señalando con humor: “Me golpeó la puerta del bus. 3 puntos de sutura”, acompañado de un emoji de risa.

Lee además
Tyler Warren, # 84 de los Colts de Indianápolis, es perseguido por Kenneth Grant, # 90 de los Miami Dolphins durante el último cuarto durante el juego en el Lucas Oil Stadium el 7 de septiembre de 2025 en Indianápolis, Indiana. 
Fútbol americano

Dolphins caen ante Colts y rompen su racha ganadora en estrenos de temporada NFL
Aroldis Chapman, # 44 de los Medias Rojas de Boston, ofrece un lanzamiento de novena entrada contra los Diamondbacks de Arizona en el Chase Field el 7 de septiembre de 2025 en Phoenix, Arizona. Los Medias Rojas ganaron 7-4. 
Béisbol

Aroldis Chapman vive su mejor versión: el cubano se convierte en el lanzador más temible de la MLB

El capitán de la selección, Martin Ødegaard, comentó en conferencia de prensa:

“No lo vi, pero escuché que le cayó una puerta en la cara. No sonó bien, pero parece que está bien. Tiene un pequeño corte, nada más”.

El técnico Ståle Solbakken también aclaró que “pudo haber sido peor” pero confirmó que el atacante de 24 años no corre riesgo de perderse el partido del martes ante Moldavia por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

haalandlesion.jpg
El delantero noruego #09 del Manchester City, Erling Haaland, recibe atención médica después de lesionarse durante el partido de cuartos de final de la Copa FA inglesa entre el Bournemouth y el Manchester City en el Vitality Stadium en Bournemouth, en la costa sur de Inglaterra el 30 de marzo de 2025. Erling Haaland estará fuera de acción hasta siete semanas después de sufrir una lesión de tobillo, dijo el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, el 1 de abril de 2025. El prolífico noruego de 24 años se vio obligado a retirarse en la victoria por 2-1 de los cuartos de final de la Copa FA del 30 de marzo en Bournemouth después de anotar su gol número 30 de la temporada.

El delantero noruego #09 del Manchester City, Erling Haaland, recibe atención médica después de lesionarse durante el partido de cuartos de final de la Copa FA inglesa entre el Bournemouth y el Manchester City en el Vitality Stadium en Bournemouth, en la costa sur de Inglaterra el 30 de marzo de 2025. Erling Haaland estará fuera de acción hasta siete semanas después de sufrir una lesión de tobillo, dijo el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, el 1 de abril de 2025. El prolífico noruego de 24 años se vio obligado a retirarse en la victoria por 2-1 de los cuartos de final de la Copa FA del 30 de marzo en Bournemouth después de anotar su gol número 30 de la temporada.

Próximos desafíos

Noruega llega a la quinta fecha con puntaje perfecto en el Grupo I, superando a Israel e Italia. Tras el parón internacional, Haaland regresará al Manchester City para el derbi ante el Manchester United en la Premier League.

Temas
Te puede interesar

Alcaraz se vuelve el rey de Nueva York tras vencer a Sinner

Los Márquez se reparten el botín en Moto Gp: Álex gana en Montmeló, Marc se acerca al Mundial

Medallista olímpica tiende puentes entre el deporte y la cultura en Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
EEUU

Trump deja abierta la posibilidad de atacar a carteles de droga dentro de Venezuela

Imagen de los 13.000 barriles de precursores químicos procedentes de China y con detino al Cartel de Sinaloa en México para fabricar drogas sintéticas como el fentanilo.
EEUU

La mayor incautación de químicos procedentes de China para drogas sintéticas

Operación de arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
JUSTICIA

Comienza juicio contra acusado de intento de asesinato de Donald Trump en Florida

Más detenidos y secuestrados por régimen de Maduro, denuncia Vente Venezuela
VENEZUELA

Régimen de Maduro secuestra a cuatro miembros de una familia, una niña entre ellos

Patrick Hemingway en el volcán de Mount Kilimanjaro en Tanzania, en 1969.
OBITUARIO

Fallece el último hijo de Ernest Hemingway que vivía, a los 97 años

Te puede interesar

Operación de arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
JUSTICIA

Comienza juicio contra acusado de intento de asesinato de Donald Trump en Florida

Por DANIEL CASTROPÉ
Imagen referencial.
FALLO

Reincidencia migratoria le cuesta 27 meses de cárcel a ciudadano hondureño en Florida

Miembros de los servicios de emergencia ZAKA de Israel recogen muestras en el lugar de un tiroteo en el cruce de la carretera Ramot, en Jerusalén Oriental, anexionada por Israel, el 8 de septiembre de 2025. Hombres armados palestinos abrieron fuego en una parada de autobús en Jerusalén Oriental, anexionada por Israel, el 8 de septiembre, matando a cinco personas e hiriendo a varias más. El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) informó de cinco muertos en el tiroteo, actualizando la cifra anterior de cuatro. La policía informó de la muerte de los dos hombres armados. 
URGENTE

Seis muertos en un ataque terrorista en Jerusalén Este

El precio de la gasolina en Florida escala tres centavos. 
MÁS CARA

Precio de la gasolina en Florida sube levemente a $3.10 por galón, a pesar de bajar el crudo

Imagen referencial. 
ANUNCIO Y DUDAS

Advierten sobre cambio de color en el agua de Fort Lauderdale, ¿se puede beber?