Erling Haaland sufre curioso accidente con su selección de Noruega

El delantero del Manchester City, Erling Haaland , encendió las alarmas este fin de semana tras sufrir un corte en el rostro mientras se encontraba concentrado con la selección de Noruega . El incidente, aunque curioso, no reviste gravedad y no le impedirá disputar el próximo compromiso internacional.

Según informaron medios noruegos, Haaland fue golpeado por la puerta de equipaje del autobús del equipo al llegar al hotel de concentración. El propio futbolista compartió en Snapchat una imagen de la herida, señalando con humor: “Me golpeó la puerta del bus. 3 puntos de sutura”, acompañado de un emoji de risa.

El capitán de la selección, Martin Ødegaard, comentó en conferencia de prensa:

“No lo vi, pero escuché que le cayó una puerta en la cara. No sonó bien, pero parece que está bien. Tiene un pequeño corte, nada más”.

El técnico Ståle Solbakken también aclaró que “pudo haber sido peor” pero confirmó que el atacante de 24 años no corre riesgo de perderse el partido del martes ante Moldavia por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Próximos desafíos

Noruega llega a la quinta fecha con puntaje perfecto en el Grupo I, superando a Israel e Italia. Tras el parón internacional, Haaland regresará al Manchester City para el derbi ante el Manchester United en la Premier League.