Escuela de triple salto masculino de Cuba se apodera de París

Volvemos a representar a España



Pero esta vez en la cita que soñaba desde pequeño(Juegos Olímpicos Paris 2024)

Lucharé y me divertiré como siempre he hecho he hecho en todas las competiciones a las que participo♥️.



Nos vemos el 7-9 de agosto pic.twitter.com/9GHBRE32aU