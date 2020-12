Floyd Mayweather Jr. se une al "Circo de las Celebridades" en el boxeo

La cita será el próximo 20 de febrero cuando se enfrente en una pelea de exhibición ante un popular “YouTuber”, Logan Paul, en un evento que se transmitirá por el sistema de “pay per view”.

Para aquellos que no saben quién es Paul, pues es toda una figura en las redes sociales con 22.6 millones de seguidores en YouTube, otros 18.6 millones en Instagram y unos “módicos” 5.8 millones en twitter.

Su experiencia en el boxeo se circunscribe a dos peleas: la primera fue una con reglas de amateur en la que empató con otra celebridad de Youtube, el británico KSI, y luego perdió en la revancha por decisión unánime en seis asaltos, un combate que fue sancionado por la Comisión Atlética del Estado de Nevada.

O sea, estaremos viendo a uno de los mejores boxeadores en la historia con récord de 50-0 y que probablemente pudiera ganarle a sus 43 años a la mayoría de los campeones mundiales en su peso contra una persona sin ningún tipo de pedegrí en el deporte de las narices chatas con marca de 0-1.

La única ventaja que tendrá Paul ante Mayweather es su popularidad en las redes sociales y en físico -50 libras de ventaja y una estatura de 6’2″ por 5′ 8″ del “Money” que debe salir airoso en este circo.

Todo parece indicar que los retornos de Mayweather se quedarán en eventos de esta clase. El estadounidense no pelea desde agosto de 2017 cuando derrotó por nocaut técnico al exmonarca de la UFC, Conor McGregor, para superar la marca invicta del legendario Rocky Marciano.

Desde entonces el llamado “Money” se ha dado a la buena vida y hasta realizó una exhibición de boxeo contra el peleador de kickboxing, el japonés Tenshin Nasukawa, a quien derrotó en el primer asalto, obteniendo una bolsa de $9 millones por 139 segundos de acción.

Ahora se llevará seguramente otros millones en este espectáculo montado en lugar de verlo ante un rival con verdaderos méritos en un combate con todas las de la ley.

Cuando Manny Pacquiao superó a Keith Thurman en julio del 2019, el filipino volvió a lanzarle un reto al exboxeador de 42 años para que realizaran un segundo choque y hasta McGregor le pidió un desquite. Cualquier de esos dos combates le hubiesen generado mucho más dinero que una exhibición ante Logan Paul, pero de este modo es más fácil y menos peligroso.

Para algunos Mayweather vs. Paul es un insulto para el boxeo o un circo, pero no deja de ser un espectáculo que generará mucho de qué hablar entre los seguidores de Paul que se traducirá en compras para ver el evento aunque el verdadero fanático del boxeo no le interese.

Por ahí es que se dirige la cosa. No fue una casualidad que previo a la pelea de exhibición entre Mike Tyson y Roy Jones Jr., la co-estelar estuvo a cargo del hermano de Paul, Jake, quien noqueó brutalmente al exbasquetbolista de la NBA, Nate Robinson.

“Cuando la gente me pregunta, ‘¿Cuál es el estado actual del boxeo?’, pues ahí lo tienen”, opinó el presidente de la UFC, Dana White, en una entrevista con @Nelkboys. “¿Ese muchacho [Logan Paul] no fue derrotado por el chico de los juegos de videos [KSI] y ahora peleará con Floyd Mayweather?”.

Prepárense ya que estos espectáculos se convertirán en la orden del día como parte de carteleras del boxeo. Serán las llamadas atracciones especiales con miras a atraer a un público que está más envuelto en juegos de videos y las redes sociales, y con ello vendrán los millones de doláres a la arcas de los promotores.

Hasta el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, el mexicano Mauricio Sulaimán, señaló en una entrevista en el programa radial de AK & Barak Show @SiriusXMBoxing de que “esto será algo bueno para el boxeo. Esto atraerá millones de ojos a nuestro deporte. Aprecio a Logan y Jake, han trabajado fuerte. Yo apoyaré Floyd vs. Logan al 100%”.

Ahí lo tienen. A buen entendedor pocas palabras. El “Circo de Celebridades” llegaron para quedarse, gústele o no a los seguidores del verdadero boxeo.

