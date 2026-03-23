Francisco Cervelli dispara su carrera como mánager tras histórica actuación con Italia en el Clásico Mundial

El venezolano Francisco Cervelli, mánager de Italia, durante un encuentro del Clásico Mundial de Béisbol, el 11 de marzo de 2026.

El nombre de Francisco Cervelli se ha convertido en uno de los más cotizados del béisbol internacional tras su brillante desempeño como mánager de Italia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El estratega confirmó recientemente que ha recibido múltiples ofertas del Caribe para dirigir en la temporada 2026-2027.

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“En Venezuela me contactó Leones del Caracas, pero también me han llamado desde Dominicana y Puerto Rico. Tengo que evaluar en los próximos días qué es lo mejor para mí”, declaró Cervelli.

Italia, la gran sorpresa del Clásico Mundial 2026

La candidatura de Cervelli no es casualidad. Italia fue el gran “caballo negro” del torneo:

Terminó invicta en fase de grupos (4-0)

Derrotó a potencias como Estados Unidos (8-6)

Eliminó a Puerto Rico en cuartos de final

Alcanzó las semifinales por primera vez en su historia

Su histórica participación terminó ante la campeona Selección de Venezuela, que se impuso 4-2 en semifinales

Italia cerró el torneo con marca de 5-1, firmando la mejor actuación de su historia en el Clásico Mundial.

Francisco Cervelli.jpg Francisco Cervelli cree que las nuevas reglas afectan el aporte psicologico del receptor. EFE

Cervelli: “Revolucionamos el béisbol en Italia”

Más allá de los resultados, el impacto del equipo dirigido por Cervelli fue cultural y deportivo.

El propio mánager destacó el significado de lo conseguido:

“Les dije a mis muchachos que son los campeones de este torneo. Lo que hicieron fue algo que nadie estaba esperando. Revolucionaron Italia”.

El ex receptor de Grandes Ligas también subrayó el alcance mediático del equipo:

“Siete millones de personas estaban viendo ese juego de madrugada”.

Su liderazgo transformó a una selección sin tradición dominante en una potencia competitiva, capaz de enfrentarse de tú a tú con las grandes favoritas.

Un futuro abierto… pero con muchas ofertas

El éxito en el torneo no solo elevó el perfil de Italia, sino que posicionó a Cervelli como uno de los mánagers emergentes más interesantes del panorama internacional.

Entre los equipos interesados destaca Leones del Caracas, además de franquicias en ligas de:

República Dominicana

Puerto Rico

Sin embargo, Cervelli también dejó claro que mantiene un fuerte compromiso con el desarrollo del béisbol en Italia:

“También tengo mi proyecto con el béisbol en Italia”

De sorpresa mundial a técnico codiciado

La actuación de Italia en el Clásico Mundial 2026 no solo cambió la percepción del equipo, sino que marcó un antes y un después en la carrera de Francisco Cervelli.

De liderar una selección considerada “cenicienta” a convertirse en uno de los nombres más buscados en el mercado de managers, el italovenezolano capitaliza ahora el impacto de una campaña que sorprendió al mundo del béisbol.