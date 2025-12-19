Hijo pequeño de Ibrahimovic sigue los pasos de su padre y firma con el Milan

El asesor del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, durante un partido de la liga italiana, el 24 de agosto de 2024.

ROMA.- El hijo menor de Zlatan Ibrahimovic , Vincent, se ha comprometido a los 17 años con el equipo filial del AC Milan , donde jugará junto a su hermano mayor Maximilian, anunció el club lombardo.

"Vincent Zlatan Seger Ibrahimovic ha firmado su primer contrato profesional. El centrocampista formará parte del equipo Milan Futuro, dedicado al progreso y desarrollo de jóvenes talentos", explicó el Milan en un breve comunicado.

El Milan Futuro compite en la Serie D, la cuarta división italiana, y ocupa el cuarto puesto de su grupo.

Tras pasar por los conjuntos juveniles del Milan, Vincent Ibrahimovic, de nacionalidad sueca como su padre, se reencontrará en este equipo con su hermano mayor, de 19 años, que fue convocado esta semana por el primer club, derrotado en semifinales de la Supercopa de Italia por el Nápoles (2-0) el jueves.

Desde que puso fin a su carrera como jugador en 2023, con el AC Milan, Ibrahimovic forma parte del organigrama de los Rossoneri como asesor del propietario estadounidense del club, Gerry Cardinale.

El exdelantero, que también pasó por el París Saint-Germain, Barcelona, Ajax, Juventus e Inter, marcó 93 goles en 163 partidos en todas las competiciones con el AC Milan, donde jugó de 2010 a 2012 y posteriormente de 2020 a 2023.

Nápoles se impone

El Nápoles venció 2-0 en semifinales de la Supercopa de Italia al Milan, vigente campeón, este jueves en Riad.

El campeón de la Serie A abrió el marcador por medio del brasileño David Neres (39'), que aprovechó un error del guardameta francés del Milan, Mike Maignan, sorprendido por un centro raso de Rasmus Hojlund.

El internacional danés, perfectamente habilitado en profundidad, duplicó la ventaja en el minuto 64 con un disparo cruzado para certificar la victoria napolitana.

"Hicimos un gran partido, tanto en cuanto a compromiso como a intenciones. Es una victoria importante para el equipo", estimó el capitán napolitano, Giovanni Di Lorenzo.

Dirigido por Antonio Conte, el Nápoles, ganador en dos ocasiones de la Supercopa de Italia (1990 y 2014), se enfrentará en la final del lunes al Bolonia, campeón de la Copa de Italia, o al Inter, subcampeón de la Serie A en 2025, rivales en la segunda semifinal del viernes.

