Infantino valora el "paso positivo" tras la condena de fanáticos del Valencia

"Me complace ver la firme acción y la sentencia adoptadas por las autoridades españolas respecto al abuso racista contra Vinícius Jr (...). Es un paso positivo", escribió el dirigente de la FIFA en las redes sociales.

Vinícius Jr.jpg Vinícius Junior festeja tras anotar el segundo gol del Real Madrid ante Alavés en la Liga española, el martes 14 de mayo de 2024, en Madrid. AP Foto/José Bretón

Asimismo, Infantino aseguró que, de ahora en adelante, esperan mantener un régimen de cero tolerancia con el tema.

"Como reiteré claramente en el reciente Congreso de la FIFA en Bangkok, ya no podemos aceptar lo que está sucediendo en los estadios y en el terreno de juego. Nuestro mensaje a la gente de cualquier parte del mundo que todavía se comporta de forma racista cuando se trata de fútbol es claro: no los queremos aquí. Estas personas deben ser excluidas, no son parte de nuestra comunidad ni del fútbol", añadió el dirigente suizo.

Aplaude lo hecho por España:

El presidente de la FIFA indicó que aboga por el reconocimiento del racismo como "un delito penal" en todos los países del mundo, y, como en España, presionarán "para que se trate con la severidad que merecen".

Tres aficionados del Valencia fueron condenados el lunes a ocho meses de prisión por haber proferido insultos racistas en mayo de 2023 contra la estrella brasileña del Real Madrid, Vinícius Jr, en un partido de Liga en Mestalla entre el club local y los merengues.

Los tres hombres, que reconocieron los hechos, también tendrán prohibido ir a estadios de fútbol en partidos de La Liga o de la selección española durante dos años, según el acuerdo al que llegaron las partes en un juicio rápido celebrado este lunes, indicó el Tribunal Superior de Justicia de Valencia en un comunicado.

FUENTE: Con información de AFP